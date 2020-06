Beautybedrijf sleept Kim Kardashian voor de rechter Nele Annemans

25 juni 2020

12u42 0 Style Kim Kardashian (39) mag dan wel het gezicht zijn van haar merk KKW Beauty, de productie wordt gedaan door Seed Beauty uit Californië. En dat bedrijf sleept Kim K nu voor de rechter.

KKW Beauty is momenteel Kim Kardashians grootste bron van inkomsten. Vorig jaar draaide het bedrijf een omzet van 88 miljoen euro. Al van bij de start in 2017 is KKW Beauty zo’n succes, want nieuwe producten verkochten telkens in een mum van tijd uit.

Maar nu zit er een haar – of zeg maar een hele haardos – in de boter tussen Kim en het bedrijf Seed Beauty, dat de productie van haar beautyspullen op zich neemt. De reden? Kim zou haar bedrijf volgens bepaalde bronnen willen verkopen aan Coty, een andere Amerikaanse multinational. Eind vorig jaar deed halfzusje Kylie Jenner ook al 51 procent van de aandelen van haar cosmeticamerk Kylie Cosmetics weg aan Coty. Daar kreeg ze toen zo’n 534 miljoen euro voor. En nu zou Kim hetzelfde willen doen, tot grote ergernis van Seed Beauty.

Concrete bedreiging

Naar verluidt is Seed Beauty vooral bang dat de 39-jarige realityster businessgeheimen zal doorvertellen aan Coty. Dat gebeurde ook bij de verkoop van Kylie Cosmetics. Daarom heeft Seed Beauty nu een rechtszaak aangespannen tegen Kim K om zichzelf te beschermen. Zo staat er in de aanklacht dat als Kim Kardashian een deel van haar aandelen aan Coty zou verkopen, dat een ‘concrete bedreiging’ vormt voor Seed Beauty. Wordt ongetwijfeld vervolgd ...