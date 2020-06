Revitalift Gesponsorde inhoud Beauty na de 30: 6 tips om je huid stralend te houden Aangeboden door L'Oréal Paris

23 juni 2020

Wijsheid komt met de jaren - maar de conditie van onze huid, die neemt af. Wanneer je dertig wordt, begint je huid zichtbaar te verouderen. Je huid wordt droger en de eerste fijne lijntjes steken de kop op. Maar daar hoef je het niet bij te laten – met de volgende tips houd je die jeugdige glow nog jarenlang vast.

SPF, altijd en overal

Naarmate je ouder wordt, kan je huid zichzelf minder goed beschermen tegen UV-stralen. Waar het dus altijd al belangrijk was om zonnebescherming te smeren, wordt het vanaf je dertigste nóg belangrijker. Smeer elke dag een zonnecrème voor het gezicht – zelfs wanneer je binnenzit – en breng die gedurende de dag opnieuw aan wanneer je buitenkomt.

Smeer méér in dan je denkt

De kans is groot dat je hiervoor je gezicht insmeerde en dacht dat je klaar was. Niet dus: ook plekjes zoals je nek en je decolleté mag je niet vergeten. Het zijn die plekken waar een slappe huid vaak voor het eerst opduikt. En ook je lippen verdienen wat extra aandacht. Doordat de huid daar dunner is, verschijnen er sneller fijne lijntjes.

Ode aan de oogcrème

Staat je oogcrème al een tijdje stof te verzamelen in je badkamerkastje? Zonde! Twintigers merken vaak weinig verschil wanneer ze deze extra stap uitvoeren, terwijl dertigers steeds vaker zweren bij een goede oogverzorging. Een oogcrème gaat de eerste droogtelijntjes rond je ogen tegen, waardoor je blik er fris blijft uitzien.

Gebruik hyaluronzuur

Hyaluronzuur is je beste vriend in de strijd tegen huidveroudering. Doorheen de jaren neemt de natuurlijke hoeveelheid hyaluronzuur in onze cellen af, met een slappe en droge huid tot gevolg. Gelukkig kan je hyaluronzuur ook gewoon smeren – zoek naar producten met ‘hyaluronzuur’, ‘hyaluronan’ of ‘HA’ in de ingrediëntenlijst. Eén tip? Kies een product dat zowel micro- als macrohyaluronzuur bevat, zoals het Revitalift Filler Serum van L’Oréal Paris.

Weet je moment te kiezen

Ook op beautyvlak is timing alles. Zo breng je je huidverzorging best aan wanneer je net uit de douche komt. Op dat moment staan je poriën goed open, waardoor je huidverzorging beter opgenomen wordt. Je smeert dus dezelfde hoeveelheid, maar je krijgt een beter resultaat.

Slaap jezelf mooi(er)

Echt waar: wie slaapt op een verfrommelde kussensloop, wordt wakker met een verfrommeld gezicht. Een sloop van katoen ademt goed, maar durft afdrukken na te laten op je gezicht. Hoe ouder je wordt, hoe langer het duurt voor je gelaat zichzelf gladstrijkt. Investeer in beddengoed dat lief is voor je gezicht – zoals slopen uit satijn uit zijde – en word in de toekomst écht mooier wakker.

Ontdek Revitalift van L’Oréal Paris

De Revitalift-lijn van L’Oréal Paris gebruikt hyaluronzuur om tekenen van huidveroudering te bestrijden. Het Revitalift Filler Serum met 1,5% hyaluronzuur combineert micro- en macrohyaluronzuur in een bijzonder krachtige formule die lijntjes en rimpels al binnen de 6 weken minder zichtbaar maakt.