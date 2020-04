Beauty @home: zo verzorg je zelf je haar, nagels en huid van thuis uit

Het land zit op slot, en daardoor ook onze vaste beautyadresjes. Dit is dus het moment om jouw badkamer om te toveren tot je hoogstpersoonlijke beautysalon. Want wat je zelf doet, doe je waarschijnlijk niet per se beter, maar het is wél beter dan niets. Meer tips vind je onze thuisblijfgids

Had je een hoogdringende manicure op de planning staan? Of misschien is je nagels lakken gewoon al geleden van euh ... 2018? Maak van die vrije tijd gebruik door je handen wat extra liefde te gunnen. Dat kunnen ze bovendien best gebruiken in tijden van handzeep en desinfecterende gel.

Handjes paaien

Begin met een verzorgend handmasker, dat kalmeert geïrriteerde plekjes, verzacht kloven en houdt onze handen zacht en soepel. Koop ze kant-en-klaar in de parfumerie, of maak ze zelf: smeer een dikke laag verzorgende crème – liefst met hydraterende ingrediënten als karitéboter en jojobaolie – die je een kwartiertje laat intrekken. Heb je nog ergens latex poetshandschoenen? Trek die er dan overheen. Door de warmte worden de verzorgende bestanddelen extra goed opgenomen.

Nagelnieuw

Nu je handen zacht en soepel zijn, kan je je nagelriemen terugduwen. Daarvoor bestaan speciale

bokkenpootjes, maar het kan even goed met de nagel van je duim of met de achterkant van een nagelvijl. Breng tot slot een nagelversterker aan. Die bevat vitamine E en calcium: deze stoffen reageren met de eiwitten in onze nagels en maken ze zo harder en sterker. Eindig met een leuk kleurtje. Mintgroen, bijvoorbeeld. Uit onderzoek blijkt dat we van die kleur het meest tot rust komen. Of ga voor een tint waar je vrolijk van wordt. Geluk zit in de kleine dingen.

IN PLAATS VAN DE KAPPER

Binnenkort kunnen je vrienden via Skype aan de lengte van je uitgroei en de staat van je haarpunten aflezen hoelang jij al thuiszit. Maar geen nood, je kan perfect zelf voor kapper spelen. En dat zonder ongemakkelijke smalltalk.

SOS grijze muis

Uitgroei bijwerken? Ga zelf aan de slag. Of als je durft: zet een van je huisgenoten aan het werk. Bel eerst naar de kapper en vraag naar je kleurfiche. Het salon mag dan gesloten zijn, de kans is groot dat er iemand aanwezig is. Sommige kappers leveren op aanvraag jouw kleur gemengd aan huis, anders vraag je naar de drogisterijkleur die het best overeenkomt en bestel je online. Let er tijdens het verven op dat je je lokken netjes in een middenscheiding verdeelt en dat je de kleur gelijkmatig aanbrengt.

Puntjes scoren

Gespleten haarpunten? Ga niet enthousiast op zoek naar de schaar, maar focus je op verzorging. De nieuwe generatie haarmaskers en -concentraten zijn verrijkt met beschermende ingrediënten die de haarvezel versterken en meer volume geven aan de puntjes, zodat het haar er weer gezond(er) uitziet. Je moet er wel wat inwerktijd voor uittrekken. Maar hé, die hebben we.

IN PLAATS VAN DIE GEZICHTSBEHANDELING

Tover je eigen badkamer om tot een schoonheidsinstituut. Alleen voordelen: je hoeft geen weken te wachten op een afspraak, je moet achteraf niet over straat met een rode en/of gevoelige huid en je kan man en kinderen eens goed laten schrikken door plots met een pikzwart gezicht door de huiskamer te flaneren.

Maskers op!

Wanneer was de laatste keer dat je de tijd nam voor een gezichtsmasker? Laat staan dat je er drie opdeed. En toch: multimasking is precies wat onze huid nodig heeft. Vaak zijn je wangen aan de droge kant, terwijl je neus, kin en voorhoofd wat vetter zijn. Smeer een kleimasker op die plaatsen waar je snel gaat glimmen. Een kalmerend masker breng je aan waar de huid trekkerig aanvoelt of roodheden vertoont. En eventueel een masker op basis van houtskool waar je last hebt van onzuiverheden. Wie spreekt er nog over een gezichtsbehandeling?

Mrs. Proper

Pollutie vindt haar weg langs de kleinste hoekjes en kiertjes, en bovendien is de lucht binnen lang niet altijd zuiverder. Maak van die extra vrije tijd gebruik door jezelf een nieuwe gewoonte aan te leren: double cleansing. Begin met een olie- of melkreiniger die make-up, vuil en talg verwijdert. Masseer goed in door bij je kin te beginnen en richting je slapen te gaan. Oefen zachte druk uit. Herhaal dit nogmaals, maar start net boven de lippen. Vergeet je nek en decolleté niet. Was je gezicht en eindig met micellair water.

Met zuur spelen

Gebruik een exfoliërend middel, zoals een AHA (alfahydroxyzuur) of BHA (bètahydroxyzuur). Die ontdoen de huid van dode huidcellen en helpen tegen onzuiverheden, verstopte poriën, rimpels en een droge huid. Tijdens de week zijn ze soms best tricky om te gebruiken, omdat ze de huid gevoeliger maken voor zonlicht en ze in het begin soms tot roodheid of irritatie leiden. Maar als je vrijwel niemand ziet tijdens de week of niet langdurig in de zon komt, is dit het ideale moment om ermee te experimenteren.

IN PLAATS VAN DE MASSAGE

Wat doen we bij momenten van stress? Een ontspannende massage boeken. Helaas zit dat er de komende tijd niet in. Niemand die zegt dat je je partner niet aan het werk kan zetten. Weet die ook weer even wat te doen.

1. Zorg voor de juiste sfeer: dim de lichten, steek een geurkaars aan en zet een deuntje op.

2. Warme handen zijn leuk, ijsklompjes zijn dat niet. Wrijf je handen dus eerst stevig over elkaar.

3. Masseren maar! Worden je handen snel moe? Gebruik dan je onderarmen om te masseren.

Bovendien kan je dankzij het grotere oppervlak meer druk zetten zonder dat het pijnlijk wordt.

4. Voor de singles: toegegeven, jezelf op een deugddoende rugmassage trakteren, zal moeilijk worden. Een ontspannende hoofdmassage ligt wel binnen de mogelijkheden. Breng wat essentiële olie aan op de slapen (tip: lavendel heeft ontspannende eigenschappen). Maak met je vingertoppen kleine rondjes. Begin heel klein en zacht, en vergroot geleidelijk aan zowel de druk als de grootte van de cirkels.

