Beauty & het feest: steel de feestlook van visagiste Sophie Engelen Sophie Vereycken

15 december 2019

15u30 0 Style Dag in, dag uit halen ze met hun make-upkwasten het beste in anderen naar boven. Maar hoe maken deze beautypro’s zichzélf op voor de feesten? Vandaag: Make-up artist Sophie Engelen (40).

“Ik ben een voorstander van naturel. Het is niet omdat ik visagiste ben dat ik veel make-up moet dragen, vind ik. Integendeel. Ook bij anderen geef ik de voorkeur aan een frisse teint. Ik ben geen fan van veel lagen, en op shoots sta ik er eerder voor bekend dat ik meer naturel werk. Vroeger durfde ik wel eens extremer te gaan, maar naarmate je iets ouder wordt, gaat de focus voor mij toch meer naar een gezonde huid en vind ik het mooier om wat minder make-up te dragen. Je krijgt uiteindelijk toch liever het compliment ‘Wat zie je er goed uit’ dan ‘Wat ben je mooi geschminkt’, niet? Ook met de feestdagen is dat niet anders, al helpt het natuurlijk dat we het meestal iets rustiger aan doen. Met kerst ben ik jarig, en op 31 december vieren we de verjaardag van mijn oudste dochtertje. Het hele Nieuwjaarsgegeven verdwijnt daarom wat naar de achtergrond. Al was ik sowieso al niet het type dat met oudjaar zwaar de bloemetjes ging buitenzetten. Zelfs vroeger vond ik dat al overrated. Plots móét je feesten en plezier maken. Ik geniet er meer van om op die dagen gezellig en ongedwongen samen te zijn met vrienden en familie.”

Huid

“De huid hou ik heel naturel met een foundation die bijna als een serum aanvoelt, en wat concealer. Een twee-in-één lip & cheek tint brengt wat leven in de brouwerij.”

Ilia, True Skin Serum Foundation in de kleur 3 Texel, € 56 bij Cosmania

RMS, Un’Cover-up concealer in de kleur 11.5, € 39 bij Perfectly Basics

Tata Harper, Volumizing Lip & Cheek Tint in de kleur Very Popular, € 45 bij Cult Beauty

Ilia, Illuminator in de kleur Cosmic Dancer, € 34 bij Cosmania

Ogen

“Ogen zet ik zachtjes aan voor meer diepte, wenkbrauwen zet ik in de verf met wat mascara en ook mijn wenkbrauwen teken ik bij met een potlood.”

jane iredale, Eye Pencil in de kleur Black, € 16 bij Parfuma

RMS, Eye Polish in de kleuren Seduce en Lukcy, € 30 bij Perfectly Basics

Ilia, Limitless Lash Mascara, € 30 bij Cosmania

Ecobrow, Definig Wax in de kleur Penelope, € 30 bij Blos

Lippen

“Tot slot: een verzorgend masker dat lijkt op een lipgloss maar en je lippen wel intensief voedt. Win-win.”

Josh Rosebrook, Advanced Hydration Mask, € 78 bij Cult Beauty