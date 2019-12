Beauty & het feest: steel de feestlook van Marlien Echelpoels Sophie Vereycken

16 december 2019

10u55 0 Style Dag in, dag uit halen ze met hun make-upkwasten het beste in anderen naar boven. Maar hoe maken deze beautypro’s zichzélf op voor de feesten? Vandaag make-up artist Marlien Echelpoels (25)

“Kerstmis en Nieuwjaar zijn twee totaal verschillende feesten voor mij. Kerst draait volledig rond samenzijn met familie, Nieuwjaar vier ik met vriendinnen. Dat zie je aan mijn make-uplook: voor kerst zal ik het heel naturel houden – zo ziet mijn familie mij het liefst – terwijl het op oud en nieuw iets extremer mag. Nu ja, extreem. Voor mij is dit al extreem. (lacht) Ik draag zelf vrij weinig make-up. Dat is iets dat ik bij andere visagisten terugzie: het is niet omdat we dagelijks met make-up bezig zijn dat we zelf erg opgemaakt door het leven gaan. Integendeel. Mijn routine is heel anders dan hoe ik zou starten op een model. Een ander gezicht is mijn canvas. Ik krijg elke dag andere gezichten in mijn stoel, en dat geeft inspiratie. Mijn eigen gezicht daarentegen ben ik ondertussen wel beu gezien. (lacht) Bovendien vind ik het moeilijk om met nieuwe ogen naar mezelf te kijken. Mezelf opmaken is meer een routine dan echt een inspiratiemoment. Ik werk ook met andere spullen. In feite zijn dat echt twee verschillende werelden: ik heb mijn eigen toilettas én mijn make-upkoffer voor mijn klanten. Voor de feesten mag het wel iets meer zijn: dan benadruk ik mijn ogen met een roségouden pigment en wat glitters. Maar eigenlijk is het vooral mijn outfit die mag knallen.”

Huid

“Ik hou mijn huid liefst glowy, dus ik geef de voorkeur aan een lichte foundation, die ik daarom liefst meng met de serum voor de huid. Contouren hou ik zo zacht mogelijk, en vervolgens fixeer ik alles met een verhelderende spray.”

Armani Luminous Silk Foundation in de kleur 3, € 52 bij De Bijenkorf

Likami Face Essential Serum, € 27 bij Likami

MUD Bronzer, € 35 bij Make Up Designory

Cover Fx, Illuminating Setting Spray, € 9,95 bij Beauty Bay

Ogen

“Nieuwjaar is glitter, en dus mogen mijn ogen knallen met een roségoud pigment. In combinatie met een zachtgekleurde stick-eyeshadow en een zwarte smokey liner ben je trouwens in een mum van tijd klaar.”

Laura Mercier, Caviar Stick in de kleur Amethy bij De Bijenkorf

MAC Cosmetics, Pigment in de kleur Copper, € 23 bij MAC Cosmetics

Anastasia Beverly Hills, Dipbrow Pomade in de kleur Granite, € 29,90 bij Planet Parfum

Lancôme, Monsieur Big Mascara, € 31,50 bij ICI PARIS XL