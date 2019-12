Beauty & het feest: steel de feestlook van Karima Mettioui Sophie Vereycken

17 december 2019

17u03 0 Style Dag in, dag uit halen ze met hun make-upkwasten het beste in anderen naar boven. Maar hoe maken deze beautypro’s zichzélf op voor de feesten? Vandaag make-up artist Karima Mettioui (43).

“Ik kijk heel hard uit naar de feestdagen. Dit jaar ben ik gastvrouw van dienst. We hebben verbouwd en zijn nog maar net verhuisd, dus het lijkt me ontzettend leuk om iedereen voor het eerst in ons nieuwe stekje te ontvangen. Ik geniet er enorm van om me klaar te maken als ik een feestje heb. Dan neem ik alle tijd en doorloop ik alle stappen: een ontspannende douche, een hydraterend maskertje, een uitgebreide verzorging en een toffe feestlook waar ik op voorhand al over nagedacht heb. Vaak heb ik in mijn werk al eens een bepaalde look gedaan die ik dan graag op mezelf wil uitproberen. Mijn make-up doen is eigenlijk al een soort van voorpret op het feest dat gaat komen. Nu ik gastvrouw ben, heb ik uiteraard iets minder tijd en moet ik vooral slim zijn. In dat geval kies ik graag voor felle lippen. Dat staat altijd chic, en het is een makkelijke manier om een statement te maken zonder dat je veel tijd verliest. Je kan het bij wijze van spreken voor de spiegel in de gang aanbrengen terwijl je gasten al voor de deur staan. (lacht)”

Huid

“Ik neem de tijd om mijn huid goed te verzorgen, en daar hoort een gezichtsolie bij. Vervolgens breng ik foundation aan, concealer onder de ogen, en eventuele plekjes. Highlighter licht het geheel wat op terwijl blush voldoende kleur toevoegt aan het gelaat. Zeker met felle lipstick is dat een must!”

L’Oreal Paris, Extraordinary Facial Oil, € 13,65 bij Kruidvat

Lancôme, Teint Idole Ultra Wear in de kleur 032, € 43,50 bij ICI PARIS XL

Nars, Radiant Creamy Concealer, € 30 bij De Bijenkorf

MAC Cosmetics, Strobe Cream, € 33 bij MAC Cosmetics

Chanel, Poudre Universelle Le Libre in de kleur 30, € 48,50 bij ICI PARIS XL

MAC Cosmetics, Extra Dimension blush in de kleur Cheeky Bits, € 27 bij MAC Cosmetics

Ogen

“Op de ogen breng ik niet veel aan behalve een matterend en egaliserend poeder, en wat mascara. En mijn wenkbrauwen natuurlijk, die doe ik altijd.”

Nyx, Micro Brow Pencil in de kleur brunette, € 9,95 bij Zalando

Nyx, No Filter poeder in de kleur Mahogany, € 12,50 bij Di

Maybelline, Lash Sensational mascara, € 14,99 bij Kruidvat

Lippen

“De mooiste rode lip krijg je door een combinatie van lippotlood met lipstick. Omrand eerst je lippen met potlood, en kleur ze vervolgens in met de lippenstift. Wil je dat de lipstick ook een glaasje cava overleeft? Dep dan even af met een tissue, en herhaal beide stappen nog eens.”

MAC Cosmetics, Lip pencil in de kleur Cherry, € 17,50 bij MAC Cosmetics

MAC Cosmetics Lipstick in de kleur Russian Red, € 19,50 bij MAC Cosmetics