Beauty & het feest: steel de feestlook van Angelique Vandewinkel Sophie Vereycken

14 december 2019

15u32 0 Style Dag in, dag uit halen ze met hun make-upkwasten het beste in anderen naar boven. Maar hoe maken deze beautypro’s zichzélf op voor de feesten? Vandaag: Make-up artist Angelique Vandewinkel (48).

“Wij zijn geen uitbundige feestvierders. Kerst vind ik heel belangrijk, maar vooral met mijn gezin. Mijn ouders hadden vroeger een eigen zaak en moesten dus altijd hard werken met de feestdagen. We vierden Kerstmis pas de dag nadien. Daarom dat ik het nu heel belangrijk vind om het echt op kerstavond te doen. Ik ben elk jaar gastvrouw, al vind ik dat helemaal niet erg. Ik ben een heel goede organisator. (lacht) Het hoeft niet ingewikkeld te zijn. Gezelligheid is het belangrijkste: smakelijk eten, een knisperend haardvuur, flakkerende kaarsjes en een lekker drankje. Op zulke dagen draag ik wel wat make-up, maar niet heel veel. Oudjaar vieren we meestal met vrienden. Dan kleden we ons op en mag mijn make-up iets feller. Meestal zet ik vooral mijn ogen in de verf. En een subtiele lipgloss is een stuk handiger als je veel moet eten en drinken.”

Huid

“Mijn basis bestaat uit een primer die ervoor zorgt dat alles beter blijft zitten en meteen al een mooie glow geeft. Eventuele wallen en kleine onzuiverheden werk ik weg met een concealer, gevolgd door een minerale foundation om mijn teint te egaliseren. Bronzer en blush geven wat meer kleur. Fixeren doe ik liefst met een hydraterende spray.”

jane iredale Smooth Affair Facial Primer & brightener, € 50

jane iredale Enlighten Concealer in de kleur 1, € 29

jane iredale Liquid Minerals Foundation in de kleur Latte, € 50

jane iredale Glow bronzer in de kleur Moonglow, € 47

jane iredale Pure Pressed Blush in de kleur Mocha, € 38,50

jane iredale Lemongrass Love Hydratation spray, € 29,90

Ogen

“De sleutel tot mooie smokey eyes is een goede basis, dan houdt de oogschaduw beter. Zelf koos ik voor een trio in drie mooi schakerende tinten, en met een oogpotlood kan je het geheel nog iets intenser maken. Afwerken doe je met eyeliner.”

jane iredale Smooth Affair for Eyes in de kleur Naked, € 35

jane iredale Pure Pressed Triple in de kleur Sundown, € 32

jane iredale Eye Pencil in de kleur Black, € 16

jane iredale Jet Black Pure Lash Lengthening Mascara, € 27

Lippen

“Ik begin altijd met een verzorgende lippenbalsem om de lippen te voeden en voor te bereiden. Daarna koos ik voor een subtiele lipgloss.”

jane iredale LipDrink lippenbalsem in de kleur Buff, € 25

jane iredale PureGloss lipgloss in de kleur Pink Glacé, € 25

Alle producten zijn te koop bij Parfuma of jane iredale verkooppunten.