Beauty at home: stappenplan voor de perfecte wenkbrauw Liesbeth De Corte

31 maart 2020

07u53 0 Style Het land zit op slot, en dat zullen onze looks geweten hebben ook. Zeker nu we zelf de gelpolish van onze nagels moeten halen en onze kapsels moeten verzorgen. Ook onze wenkbrauwen verdienen wat aandacht. Hoog tijd om onze kennis bij te schaven, dus vroegen wij browstyliste Naomi De Vries de wenkbrauwen - euhm - oren van het lijf. Hoog tijd om onze kennis bij te schaven, dus vroegen wij browstyliste Naomi De Vries de wenkbrauwen - euhm - oren van het lijf.

Trends komen en gaan, ook in wenkbrauwland. In de jaren 90 durfden vrouwen nogal tekeer te gaan met een pincet om smalle lijntjes boven de ogen te creëren. Dankzij sterren als Cara Delevingne zijn dikke wenkbrauwen daarna in de mode geweest. En ook de perfect afgelijnde en ingekleurde wenkbrauw heeft de beautywereld een tijdje veroverd, met dank aan realityster Kim Kardashian en actrice Camila Mendes. “Tijdens de overgang van de nineties naar de nillies zijn we van het ene uiterste naar het andere gegaan”, bevestigt Naomi De Vries van Browwaxbar. Van dunne rupsjes naar een volle bos, met andere woorden.

“De brede wenkbrauw is nog steeds populair, maar die moet niet meer zo gestileerd of recht zijn. Momenteel vinden mensen het belangrijk dat ze er niet te fake uitzien. De wenkbrauw moet vooral perfect passen bij het gelaat. Net daarom vallen behandelingen als microblading of een kleuring met henna in de smaak. Die zorgen voor een heel natuurlijke look.”

Hoe doe je dat nu zelf, thuis?

Allemaal goed en wel, maar door het coronavirus zijn alle schoonheidssalons gesloten. Dus moeten we thuis zelf de handen uit de mouwen steken. Het goede nieuws: volgens De Vries heb je helemaal niet veel producten nodig om die perfecte wenkbrauw tevoorschijn te toveren. 2 wenkbrauwpoeders, een fijn make-upborsteltje met een schuine rand en een wenkbrauwborstel zijn voldoende om het klusje te klaren.

Het pincet moet je dus braafjes in de badkamerkast laten liggen. Voor een natuurlijke look is het helemaal niet nodig om haartjes te verwijderen. Bovendien is het heel moeilijk om het bij jezelf te doen. “Gelijke wenkbrauwen creëren bij jezelf is geen sinecure. Ik begin er zelf ook niet aan, maar doe een beroep op mijn collega’s in de Browwaxbar”, lacht De Vries.

Neem er de 2 poeders bij. “Kies voor een kleur die heel dicht aansluit bij de natuurlijke kleur van je haartjes en een tint die iets lichter is”, tipt de expert. “Met dat poeder moet je jouw wenkbrauw omtrekken. Dep met de make-upborstel eerst in de lichte kleur. Begin aan de kant van je neusvleugel en gebruik de lichte kleur voor de eerste halve centimeter van je wenkbrauw. De rest van je wenkbrauw mag je omtrekken met de donkerdere kleur.”

Klaar? Dan is het tijd om de kleuren te blenden: neem er de wenkbrauwborstel bij. “Borstel met de haargroei mee. De eerste halve centimeter staan je haartjes een beetje naar boven. Dan kam je ook het best van onderen naar boven. Werk voor de rest van binnen naar buiten toe. Zo komt de kleur mooi tussen je haartjes te zitten en is het kleurverschil weggewerkt.”

Voor wie het nog net dat tikkeltje meer mag zijn, kan nog afwerken met een kleurloze wenkbrauwgel. “Kam dan alle haartjes een klein beetje naar boven. Zo krijg je meer volume.”