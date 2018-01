Beach waves 2.0: dit wordt de populairste kapseltrend van 2018 Sophie Vereycken

21 januari 2018

19u38 0 Style Jennifer Lopez werd er al mee gespot, net als Kim Kardashian en Demi Lovato: de beach waves zijn populairder dan ooit. Maar voor je argwanend de bedenking maakt dat de losse golven altijd in de mode zijn: dit jaar zijn ze net dat tikje anders dan anders.

Geen nonchalante just-out-of-bed lokken dit keer, maar krullen die voor één keer écht net uit de oceaan lijken te komen: veel textuur en veel volume. "In 2018 wordt alles veel natuurlijker," verklapt ook celebrity kapster Justine Marjan. "We zullen veel meer looks met natuurlijke krullen en golven zien verschijnen. En ja, daar hoort ook textuur, volume hier en daar zelfs wat pluis bij."

Deze celebrities deden het ons alvast voor:

Khloe Karashian

Final glam of 2017! Thank you @ash_kholm and @justinemarjan for glamming me this NYE! We wanted something fabulous and festive. We are saying so long to the year in a glam way! Be safe tonight!! Cheers 🥂 loves! Een foto die is geplaatst door null (@khloekardashian) op 31 dec 2017 om 23:22 CET

Jennifer Lopez

I got a new pair of socks today...🧦 #guccigang Een foto die is geplaatst door null (@jlo) op 10 jan 2018 om 01:40 CET

Nickie Minaj

The video is now on TIDAL & all streaming platforms. Link in my BIO. #TheWayLifeGoes RMX boot by YSL- fly AF Een foto die is geplaatst door null (@nickiminaj) op 06 dec 2017 om 22:45 CET

Laverne Cox

Kourtney Kardashian

fitness week, on my app 🌿 Een foto die is geplaatst door null (@kourtneykardash) op 10 jan 2018 om 21:54 CET