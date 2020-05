Basic, grappig of net modebewust: hier vind je de leukste mondmaskers Joni Horemans

22 mei 2020

10u30

Bron: HLN Shop 2 HLN Shop Wie had ooit gedacht dat mondmaskers een essentieel onderdeel van onze garderobe zouden worden? Anno corona is dat evenwel een feit, en daar kunnen we maar beter het beste van maken. De Belg is massaal aan het stikken geslagen en overal duiken leuke mondmaskerinitiatieven op. Met volgende exemplaren wil je je met plezier buiten de muren van een ziekenhuis vertonen.

Good looks voor het goede doel

Wie zich mondmaskergewijs wil onderscheiden met een bijzonder motief of ontwerp, betaalt natuurlijk wat meer dan wie voor een blanco model opteert. Vaak is deze extra financiële inspanning echter niet weggegooid, want veel maskermakers steunen met de opbrengst van hun verkoop een goed doel. Bijvoorbeeld Plan International.

Bestel je een pakket met vijf mondmaskers via hun site, gaat de winst integraal naar projecten die de verspreiding van Covid-19 tegengaan in ontwikkelingslanden. Zo stop je het virus dubbel én zie je er bovendien fantastisch uit. Belgische illustratoren Philippe Geluck, Eva Mouton, Chrostin en helen b stonden immers in voor een exclusief ontwerp. Ook bij kledingketen JBC zitten mondmaskers met originele prints in de zomercollectie. De zaak steunt daarmee VZW ’t Kietelt, die zich inzet in de strijd tegen kinderarmoede.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Tijdloos zwart/wit

Wil je niet meteen in het oog springen met een extravagant mondmasker, kies dan voor tijdloos wit of zwart. Een elegant en kwalitatief, handgemaakt ontwerp voor de hele familie ontdek je in onze shop. Het voordeelpakket (€ 49,95) bevat 8 stuks: twee witte, twee zwarte en vier met leuke zwart-wit print voor de kids. Elk mondmasker bestaat uit drie lagen en is wasbaar op 60 graden.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Mondmaskermode

Grote modemerken als Prada, Dior, Balenciaga, Louis Vitton, Nike, Zara en Mango spitsten zich reeds toe op het maken van mondmaskers, zowel voor medisch personeel als voor de particuliere klant. Maar ook onze lokale ontwerpers zitten niet stil. Huizen als Natan en Van de Velde startten in maart al met de productie van mondmaskers. Op Instagram zie je eveneens veel leuke initiatieven passeren. Denk aan de duurzame mondmaskers van patroniste Elke Stiletto (Elke Hoste), de eigenzinnige ontwerpen van kunstenaar Bert Lezy, of het ‘Op Uw Bakkes’-project van Caroline Wittemans.

(Tekst gaat verder onder de foto’s)

Masker op maat

Bij A.P. Monde koop je modieuze maskers die niet enkel de volksgezondheid beschermen, maar ook het milieu. Het zero waste-label bekwaamt zich tegenwoordig in mondmaskerdesign, en de stuks zijn net als de rest van de collectie vervaardigd uit overschotten van stoffen. Vanuit haar quarantaine werkplaats stikt ontwerpster Anja Perisic non-stop mondmaskers in vijf maten: twee voor de kids en drie voor volwassenen. “Het is erg belangrijk dat de maskers goed aanpassen”, legt ze uit. “Het masker moet zo comfortabel mogelijk zijn, want het is uiteraard de bedoeling dat je het de hele tijd ophoudt.

Om doeltreffend te zijn mag er daarom niet te veel open ruimte zijn aan neus en kin. Aan de neus is dat voor brillendragers extra belangrijk, want anders dampt hun bril aan. Ik maak een ‘eendenbek’-model. Dat heeft geen plooitjes maar bestaat uit twee lagen huidvriendelijk katoen met daartussen een zakje voor een filter. Momenteel ben ik aan het experimenteren met bamboevezel. Dit werkt antiseptisch, is hoog absorberend en ademt goed. Ideaal voor mondmaskers dus!”

(Tekst gaat verder onder de foto)

Voor doven: doorschijnend

Ook voor doven en slechthorenden vormen mondmaskers een barrière, maar daar vond de Amerikaanse studente Ashley Lawrence een oplossing voor. Ze ontwierp een speciaal model met doorschijnend venstertje, waardoor liplezen ook in coronatijd mogelijk blijft. In ons land zet Broeders van Liefde zich via haar sociale werkplaatsen in om zulke aangepaste maskers te maken. Online vind je ook patronen om zelf mee aan de slag te gaan.

Tip: Bekijk hier al de mondmaskers in de HLN Shop.

Blijf in uw kot en #flattenthecurve! Thuisblijven hoeft niet saai te zijn. Bekijk het ‘thuisblijfaanbod’ in de HLN Shop.

Lees ook:

Gentse gaat wereld rond met filmpje waarin ze een mondmasker maakt uit een kous

Coronacreativiteit: de meest originele mondmaskers

Naaien voor dummies: met deze tips tover ook jij de mooiste (mondmasker)creaties tevoorschijn