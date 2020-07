Barbie lanceert ‘campagneteam’ met zwarte pop die president wil worden Margo Verhasselt

30 juli 2020

13u44 1 Style Mattel komt met een nieuwe Barbie-set, eentje waarbij een zwarte Barbie zich kandidaat stelt om president te worden.

Momenteel zijn er twee witte mannen genomineerd om de Amerikaanse president te worden. Al heeft speelgoedfabrikant Mattel een andere visie: zij willen jonge meisjes inspireren om zich zelf ooit kandidaat te stellen en dat doen ze dankzij één groot voorbeeld, Barbie.

Er worden vier nieuwe poppen gelanceerd. Iedere pop heeft een speciale functie in het begeleiden van de presidentskandidaat.

“Sinds 1959 heeft Barbie meisjes gesteund en aangemoedigd om leiders te zijn, of het nu in de klas, de gemeenschap of op een dag van een land is”, klinkt het bij senior vice president van het merk Lisa McKnight. “Minder dan een derde van de verkozen leiders in de Verenigde Staten zijn vrouwen, en zwarte vrouwen zijn nog minder vertegenwoordigd. Daarom hebben we het Barbie Campagne Team ontworpen met diverse poppen om aan te tonen dat ieder meisje een stem heeft.”

“Ons doel is om grenzen te laten vervagen door meisjes de mogelijkheden te geven om hun toekomst te voorspellen en na te spelen”, gaat ze verder. De set is beschikbaar via Amazon en kost zo'n 39 dollar (33 euro).