Barbie geëmancipeerder dan je denkt: “In de jaren 90 was ze al president” Nina Dillen

08 maart 2019

16u47 0 Style Barbie wordt 60 zaterdag, en al even lang woedt de discussie of de pop wel een geschikt rolmodel is voor jonge meisjes. “Ze is geëmancipeerder dan je zou denken,” weten ze bij het Speelgoedmuseum. “Ze was al astronaut, dokter, zakenvrouw en zelfs president de voorbije decennia.”

Haar perfecte huid en jeugdige glimlach verraden het niet, maar het is zaterdag exact 60 jaar geleden dat Barbie Millicent Roberts het levenslicht zag op een speelgoedbeurs in New York. De eerste versie kostte een luttele 3 dollar en werd na één jaar 300.000 keer verkocht. “Toen al choqueerde de in strak badpak gehulde pop, door haar ellenlange benen, voluptueuze boezem en felle make-up,” legt Vanessa De Geest uit, conservator van het Speelgoedmuseum in Mechelen waar vanaf juni een tentoonstelling rond Barbie's evolutie loopt.

