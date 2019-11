Age Perfect Gesponsorde inhoud Barbara Sarafian (51) over de plussen van vijftigplus: “Ik zal altijd mijn kinderlijke verwondering behouden” Aangeboden door Age Perfect

07 november 2019

08u00 0 Style Actrice Barbara Sarafian schitterde onlangs in Professor T. en De Dag en zetelt opnieuw in de jury van De Slimste Mens Ter Wereld. Op haar eenenvijftigste kan ze moeiteloos de plussen van 50+ benoemen en in een make-uplook die haar natuurlijk schoonheid accentueert, bewijst ze dat elke leeftijd mooi is.

“Wat leeftijd voor me betekent? Ach, dat is maar een getal.” Barbara Sarafian laat zich niet opjutten: voor haar maakt het niet uit welk jaartal op de teller staat. Ze voelt zich hoe dan ook goed in haar vel en blijft trots op haar natuurlijke uiterlijk. ’s Ochtends maakt ze zich tegenwoordig zelfs blindelings op, zonder spiegel. Dát is durven. Voor de gelegenheid viert ze tijdloze schoonheid in een verzorgende make-uplook met de voedende Age Perfect-lijn van L’Oréal Paris.

Sterk dat je je leeftijd zo los kan laten. Hoe doe je dat?

“Natuurlijk fluctueert hoe oud ik me voel wel van dag tot dag. Maar ik bewaar altijd mijn kinderlijke verwondering. Hoe heerlijk is het niet om verrast te worden? Als ik die verwondering ooit niet meer voel en niet meer door de ogen van mijn innerlijke kind naar de buitenwereld kijk, dan pas zal ik me oud voelen.”

Wat vind je het mooist aan je leeftijd?

“Mijn regeneratievermogen. Elke dag begin ik opnieuw. En dan denk ik: ‘wat zal vandaag me brengen?’ Ik ben me bewust van álles, zelfs van hoe ik mijn koffie drink, en sta stil bij de aanwezigheid van mensen en gevoelens. Vertragen voelt goed, heb ik geleerd, net zoals mild zijn voor mezelf. Niets moet.”

Dit keer legde onze make-upartiest je in de watten. Als jij thuis jezelf opmaakt, voel je je dan beter?

“Bij mij werkt het in de andere richting. Wanneer ik me goed voel, zet ik dat graag in de verf en dan is make-up het middel waarmee ik beklemtoon hoe ik me voel die dag. Als je omgekeerd werkt en je je opmaakt om je beter te voelen, dan zet je eerder een masker op, vind ik.”

Aan welke beautygewoonte blijf je al jaren trouw?

“Facercise! Met bepaalde oefeningen rek en strek ik de spieren in mijn gezicht. Dat zijn er zó veel en die moeten ook getraind worden. Ik merk het zelfs wanneer ik het eens vergeet te doen. Ik doe het overal, ook achter het stuur in de auto bijvoorbeeld. Het is als een functionele tic nerveux.” (lacht)

Tip van make-upartiest Philippe Meysmans

“Bij Barbara hebben we haar natuurlijke schoonheid benadrukt, op een zachte manier. Ik bouwde de fond de teint langzaam op en begon met een hydraterende basis. Vermijd poeders, die kruipen in de fijne lijntjes en doen je huid ouder lijken.”

