Balmain verandert logo voor het eerst in 70 jaar tijd TVM

05 december 2018

09u06 0 Style Van Burberry tot Celine, het lijkt wel alsof elk groot modehuis het nieuwe jaar met een frisse start wil beginnen door hun logo te veranderen. De meest recente naam in het lijstje is Balmain. Voor het eerst in 70 jaar heeft het Parijse modehuis een nieuw logo voorgesteld.

Tijdens de presentatie van de pre-fall 2019 collectie van Balmain presenteerde creatief directeur Olivier Rousteing het nieuwe logo van het merk. Designstudio Adulte Adulte maakte komaf met de oude look en feel van het modehuis en presenteerde in de plaats een meer minimalistisch logo dat moderner aanvoelt.

Nieuw tijdperk

“Ik ben al meer dan 8 jaar creatief directeur van dit modemerk, en ik ben zeker niet van het principe dat je tradities en regels moet doorbreken gewoon omdat het kan,” vertelt Rousteing in een persbericht. “Maar tijden veranderen nu eenmaal. Balmain is een snelgroeiend modemerk dat sociale media nodig heeft om te communiceren met de klanten overal ter wereld. Om deze uitdaging op een frisse manier aan te kunnen gaan, onthullen we daarom een nieuw logo voor Balmain Paris.”