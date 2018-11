Balmain lanceert een betaalbare kledingcollectie voor de feestdagen TVM

08 november 2018

10u17 2 Style Toen H&M 3 jaar geleden een collectie met Balmain lanceerde, werd er overal ter wereld geduwd, getrokken en zelfs gevochten in de winkels. De webshop begaf het al na enkele minuten. De vraag naar wat betaalbaardere stukken van het Franse modehuis is duidelijk groot en dat heeft webshop Mytheresa.com goed begrepen. Zij pakken voor de feestdagen nu uit met een ‘betaalbare’ capsulelijn in samenwerking met het label.

Haute couture voor een relatief lage prijs. Het concept blijft werken. Daarom dat Mytheresa.com en Balmain nu de handen in elkaar geslagen hebben voor een feestcollectie waarvan de prijzen lager liggen dan we gewoon zijn van het label. Dat het om een feestlijn gaat is trouwens niet zo heel verrassend, aangezien ontwerper Olivier Rousteing daar toch wel bekend voor staat. Als je kijkt naar wat de sterren dragen op exclusieve feestjes, kom je maar wat vaak uit bij aanspannende jurkjes met glitters en pailletten van het Franse merk.

De capsulecollectie bestaat uit 10 stuks, gaande van sweaters en blazers tot mini-jurkjes. Aan de Britse Vogue vertelde Rousteing dat hij voor deze samenwerking zijn persoonlijke favorieten selecteerde en die heeft herwerkt. Overigens bedoelen we met betaalbaar trouwens helaas niet goedkoop. De prijzen beginnen dan wel bij € 194, ze lopen ook op tot € 1.790. De collectie is nu online te koop.