Balenciaga zit in de problemen ... door geurboompjes Liesbeth De Corte

23 oktober 2018

13u27

Balenciaga is opnieuw in een rechtszaak verwikkeld geraakt, en wel om een bijzondere reden. De Amerikaanse Car-Freshner Corporation - de naam doet misschien geen belletje rinkelen, maar je kent ze vast en zeker wel van de geurboompjes voor in je auto - is ziedend om de nieuwste sleutelhangers van het Spaanse modehuis. Die zijn ontworpen in de vorm van - je raadt het al - dennenbomen.

Eerlijk is eerlijk: bij het zien van de sleutelhanger, denken wij ook spontaan aan de bekende luchtverfrissers. Car-Freshner Corporation is dan ook bang dat klanten de twee boompjes door elkaar gaan halen. Al achten wij die kans ontzettend klein. Er is immers een gigantisch verschil tussen de twee: het prijskaartje. Die van Balenciaga kost € 195 euro. Voor een Little Trees Air Freshener moet je € 3 neertellen.

Hoe het ook zij, de frustratie van de Amerikaanse organisatie is ergens nog wel begrijpelijk. Balenciaga heeft immers nooit toestemming gevraagd om de geurboompjes te kopiëren.

Het is ook niet de eerste keer dat Demna Gvasalia, creatief directeur bij Balenciaga, een ontwerp baseert op een alledaags object. Denk maar aan de peperdure handtas die als twee druppels water lijkt op de blauwe shoppingbag van Ikea. En enkele maanden geleden werd het luxelabel al een keer aangeklaagd door een aantal souvenirwinkels. Zij vonden dat een tas van Balenciaga té veel weg had van een typische souvenirzak uit New York.