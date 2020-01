Balenciaga zamelt geld in voor Australië mv

13 januari 2020

Balenciaga springt in de bres voor de Australische fauna en flora.

Sinds september woeden er stevige bosbranden in Australië. De hele wereld is ondertussen in actie geschoten en zamelt geld in. Ook het luxemerk Balenciaga draagt zijn steentje bij. Ze kondigden aan dat ze een speciale lijn T-shirts en sweaters met koala’s verkopen waarvan de opbrengst integraal naar Australië gaat.

“Naar aanleiding van Australië’s aanhoudende bosbranden, besloten we bij Balenciaga om T-shirts en sweaters met een kwetsbare koala op uit te brengen”, klonk het bij het Parijse luxelabel. “De opbrengt gaat voor 100% naar een lokale organisatie uitgekozen door de Kering Group (eigenaar van het merk, nvdr.) en Balenciaga.” De Kering Group kondigde al aan dat ze een miljoen Australische dollar zouden doneren aan Australië.

Maar toch wordt de actie niet door iedereen warm onthaald. Op Twitter weergalmt kritiek over het feit dat de kledingstukken speciaal gemaakt worden voor de actie, wat niet goed is voor het milieu, terwijl de bosbranden (vermoedelijk) een gevolg zijn van de klimaatopwarming. “Balenciaga maakt lelijke kleding met koala’s op om geld in te zamelen voor Australië. Alsof ze niet gewoon geld konden doneren zonder bij te dragen aan het probleem”, schreef één teleurgestelde Twitteraar.

De T-shirts en sweaters zijn exclusief beschikbaar op de website van Balenciaga.