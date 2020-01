Balenciaga gaat opnieuw starten met haute couture LDC

20 januari 2020

10u07

Niet als je het aan Demna Gvasalia vraagt. De creatief directeur bij Balenciaga heeft beslist om z'n pijlen opnieuw te richten op haute couture.

“Haute couture ligt aan de basis van dit modehuis, dus het is mijn plicht om couture opnieuw te doen heropleven", zei Demna Gvasalia over zijn beslissing. Cristóbal Balenciaga - de oprichter van het gelijknamige label - werd immers vaak de ‘couturier des couturiers’ genoemd. Of om het met de woorden van Christian Dior te zeggen: “Hij is de meester van ons allen. Haute couture is als een orkest met Cristóbal als dirigent. Wij - de andere couturiers - zijn de muzikanten die zijn richtlijnen volgen.”

Om maar te zeggen: hij was verdomd goed in z’n vak. Als geen ander speelde hij met silhouetten, volumes en opvallende draperieën. Zijn ontwerpen straalden elegantie uit, wat typisch was voor zijn tijd. Het is dan ook niet toevallig dat de Spaanse ontwerper in 1968 besloot om de deuren van z’n modehuis te sluiten. Net op het moment dat haute couture afnam in belang en pret-a-porter collecties in een opmars waren.

Nu, meer dan 50 jaar later, heeft Gvasalia beslist om opnieuw te timmeren aan de couture-geschiedenis van Balenciaga. Sinds hij in 2015 werd aangesteld als creatief directeur, heeft hij de ontwerpen van Cristóbal nauwlettend geanalyseerd. Nu gaat hij nog een stap verder: er is een team aangeduid dat enkel en alleen moet werken rond couture. In juli wil de Georgische modeontwerper z’n eerste couture-collectie laten zien tijdens de herfst-winter 2020 show.

Volgens Cedric Charbit, de CEO van Balenciaga, past deze nieuwe stap ook bij de groeiende bezorgdheden over de vervuiling van de mode-industrie. “Onze aanpak moet duurzaam zijn. We willen geen dingen maken die we niet voor altijd in onze kleerkast willen bewaren.”

Cruciaal moment

De aankondiging van Balenciaga komt op een cruciaal moment voor couture. Vrijdag maakte Jean Paul Gaultier nog bekend dat hij op pensioen gaat. Zijn volgende coutureshow - die woensdag plaatsvindt in Parijs - zal ook z'n laatste zijn. Dat zorgde ervoor dat veel mensen zich afvroegen of haute couture nog iets van deze tijd is. Het is natuurlijk een apart en héél duur metier, met een krimpende afzetmarkt. Hoe het ook zij: Balenciaga en Gvasalia lijken er nog overduidelijk in te geloven.