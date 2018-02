Balenciaga doet het weer: campingslippers voor 450 euro en een haarelastiekje voor 195 euro Timon Van Mechelen

02 februari 2018

Wie echt niet weet wat te doen met haar geld, is bij modehuis Balenciaga al langer aan het juiste adres. Ze verkochten eerder al een peperdure rok gemaakt van autobanden, een shoppingtasje voor een kleine 1.000 euro en natuurlijk de blauwe IKEA-tas. In de categorie heeft niemand nodig en kost veel te veel geld, hebben ze nu campingslippers en haarrekkers toegevoegd.

De campingslippers komen in verschillende kleuren, de bovenkant is gemaakt van geitenleder en het logo van Balenciaga staat op de bovenzijde gedrukt. De slippers zijn nog niet daadwerkelijk te koop, maar je kunt ze op de Belgische webshop wel al reserveren voor een luttele 450 euro. We zeiden het al, voor wie écht niet weet waar haar geld te steken.

En dan zijn er nog de scrunchies van het merk, of het ooit foute haarelastiekje uit de jaren negentig, dat het merk nu aan de man wil brengen voor 145 euro per stuk. Ze zijn niet gemaakt van stof, maar van kalfsleder met een gouden logo in geprint. De scrunchies zijn beschikbaar in zowat alle kleuren van de regenboog en nog allemaal - gelukkig maar - te koop op de webshop.