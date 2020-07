Badslippers 2.0: deze zomer dragen we kleurrijke exemplaren en ‘thong slippers’ Stéphanie Verzelen

07u54 2 Style Slippers zijn hot, hot, hot deze zomer. Handig, want ze houden je voeten lekker fris. Van sportieve, kleurrijke of aaibare modellen tot, o jawel, elegante exemplaren (met een hak): deze wil je zo in je winkelmandje klikken.

De tijd waarin je slippers enkel binnenshuis kon dragen, is voorbij. Alle grote modemerken brengen hun eigen, soms verrassende exemplaren op de markt en modegoeroes worden er constant in gespot. Het zijn dan ook de perfecte schoenen om je zomerse outfit dat vleugje cool te geven. En vooral ook het soort schoenen dat je ’s ochtends zonder veel nadenken bij een heel resem zomerensembles kan aantrekken.

Sinds de jaren stillekes

De ‘Adilette’ van Adidas is een van de meest klassieke modellen, een creatie uit 1972 en nu ’s werelds populairste badslipper. Maar de echte opkomst van de slipper als acceptabele schoen voor fashionista’s en fashionisto’s hebben we waarschijnlijk te danken aan Gucci, die enkele jaren geleden een ‘fancy slipper’ lanceerde (of een slider) als opvolger voor hun loafers. Echte trendsetters droegen bovendien – ook nog – sokken in de sliders.

Ondertussen kan je qua slippers alle kanten op. Naast de klassieke exemplaren van kunststof, zijn er chiquere modellen met leer, nepbont of suède. Of gewaagdere creaties met leuke prints of plateauzolen. ‘Thong slippers’ zijn ook hip: denk aan teenslippers, maar eleganter en met een hakje. Zijn slippers toch niet zo je ding? Dan kan je natuurlijk gewoon muiltjes dragen. Kortom: voor elk wat wils.

De klassieker

1/ Gucci, 220 euro, hier online te koop.

2/ Adidas, 34,95 euro, hier online te koop.

3/ Adidas met stippenpatroon, hier online te koop.

4/ Lacoste, 43,95 euro, hier online te koop.

Slippers in kunststof (en met een twist)

5/ Gucci, 290 euro, hier online te koop.

6/ Happy Socks, 29,95 euro, hier online te koop.

7/ Balenciaga, 270 euro, hier online te koop.

8/ Crocs, 44,99 euro, hier online te koop.

9/ Asos, 19,99 euro, hier online te koop.

10/ Bjorn Borg, 24,95 euro, hier online te koop.

Origineler met leer, nepbont, ...

11/ Sacha, 45,49 euro i.p.v. 64,99 euro, hier online te koop.

12/ South Beach, 22,99 euro, hier online te koop.

13/ UGG, 89,95 euro, hier online te koop.

14/ Scotch & Soda, 84,95 euro, hier online te koop.

15/ Birkenstock, 69,95 euro, hier online te koop.

16/ Zara, 39,95 euro, hier online te koop.

Met een hak: muiltjes en ‘thong slippers’

17/ Kurt Geiger London, 114 euro, hier online te koop.

18/ Asos, 33,55 euro i.p.v. 41,99 euro, hier online te koop.

19/ Aeyde, 112,50 i.p.v. 225 euro, hier online te koop.

20/ Mango, 39,99 euro, hier online te koop.

21/ Bershka, 29,99 euro, hier online te koop.

22/ Högl, 144,95 euro, hier online te koop.