Badmode voor grote maten: tips en de leukste merken Timon Van Mechelen

04 mei 2018

10u46 0 Style Zwemkledij kopen is lang niet voor iedereen even leuk. Zeker als je niet gezegend bent met het lijf van een topmodel is het knap lastig. Om jullie te helpen, verzamelen we enkele tips om de zoektocht makkelijker te doen verlopen en zochten we de leukste merken uit die zwemkledij voor plussize ladies verkopen.

De zomer komt dichter en dichterbij en dat betekent dus dat het zwemkledij-tijd is! Hoewel het lastiger blijft om een geschikte bikini of badpak te vinden voor vrouwen met vormen, zijn de tijden gelukkig wel aan het veranderen. Steeds meer merken, gaande van dure designerbrands tot de grote ketens, hebben eindelijk in het snuitje dat niet iedereen die wil zonnen en zwemmen een - naar onze Westerse normen -perfect lijf heeft. Want het aanbod aan badmode voor plussize ladies is dit jaar groter dan ooit tevoren.

Omdat elk lijf anders is, is het lastig om tips te geven die voor iedereen werken. Belangrijk is om eerst eens goed naar je eigen lichaam te kijken. Waar ben je onzeker en zeker over? Wie bijvoorbeeld gezegend is met een grote boezem, draagt best een badpak of bikini met een diep decolleté. Want in tegenstelling tot wat velen denken, lijken je borsten net groter als ze verstopt zijn onder een zedige hoge top. Wie onzeker is over haar buik, opteert best voor een bikinibroekje dat hoog in de taille zit. Een badpak is dan weer ideaal voor wie brede heupen en een kont heeft omdat het de nadruk op je bovenlichaam legt. Een drukke print trekt de aandacht, dus wees jezelf daar van bewust. Zwart slankt inderdaad af, maar ook rood doet je dunner lijken en is wat meer zomers.

Al is de belangrijkste tip nog dat je je eigenlijk niet te veel zorgen moet maken om je vormen. Wees er trots op, zet ze extra in de verf als je wil en trek je vooral niets aan van wat andere denken. ‘Embrace yourself’ en hou van je lichaam zoals het is. Iedere vrouw is mooi, maatje nul of tien.

Een aantal leuke merken die plussize badmode verkopen

1. Weekday

In de nieuwe badmodecampagne van de Zweedse modeketen Weekday zijn voor het eerst ook volle vrouwen te zien. En de stuks werden specifiek ontworpen zodat ook curvy ladies ermee staan. Helemaal leuk is dat de prijzen nog eens reuze betaalbaar zijn ook.

Shop de collectie hier en in de winkels van Weekday in Antwerpen en Brussel.

2. PrimaDonna

Het Belgische PrimaDonna ken je waarschijnlijk wel als lingeriemerk voor dames met een maatje meer. Maar wist je dat ze ook een uitgebreid aanbod aan zwemkledij hebben? De stuks zijn een tikje duurder, maar dankzij hun jarenlange expertise in lingerie maken, hebben de bikini's en badpakken wel dé ideale pasvorm die zowel steun aanbiedt als er mooi uitziet.

Shop de collectie hier.

3. Violeta by Mango

Violeta is de collectie voor grote maten van de Spaanse modeketen Mango. Deze zomer hebben ze voor het eerst ook een uitgebreide zwemcollectie en die is zoals we gewoon zijn van Mango vooral heel erg trendy. Van een okergeel badpak tot een azuurblauwe bikini met rode palmbomen op, wie wil opvallen op het strand deze zomer weet waar te zijn.

Shop de collectie hier en in de winkels van Mango.

4. Ulla Popken

Wie net niet op zoek is naar al te trendy ontwerpen, is bij Ulla Popken aan het juiste adres. Dit Duitse plussize merk staat bekend om zijn subtiele ontwerpen, zonder te veel franjes en blabla. Degelijk, zonder dat het saai wordt.

Shop de collectie hier en in de winkel in Antwerpen.

5. H&M+

Zoals elke grote keten tegenwoordig, heeft ook H&M een uitgebreide collectie voor grote maten en daar hoort natuurlijk ook zwemkledij bij. Van een off-the-shoulderbadpak met streepjes tot een stijlvolle zwarte bikini die hoog in de taille zit. Het gaat alle richtingen uit, voor ieder wat wils dus.

Shop de collectie hier en in de winkels van H&M.