Bad hair day? Deze celebs weten daar wel raad mee Timon Van Mechelen

11u03 0 Photo News Ook celebs hebben wel eens last van een Bad Hair Day, zelfs Rihanna. Style Iedereen heeft wel van die dagen waarop je dat vogelnest op je hoofd maar niet in de plooi krijgt, hoeveel crèmes, serums en andere producten je er ook opsmeert. De oplossing hoeft echter helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Dat leren deze celebs ons.

Hun oplossing? Kam je lokken allemaal strak naar achteren met een fijne kam, smeer er een product in om het glanzend en handelbaar te maken, draai het in een dotje of staart en zeg maar vaarwel tegen dat zootje ongeregeld op je hoofd. Het doet denken aan de populaire kapsels uit de jaren negentig, die duidelijk helemaal terug in de mode zijn nu.

Qua producten zijn de Glow Stick van L’Oreal Professionnel (€ 19, te koop bij de kapper) of Night Rider van Kevin Murphy (€ 24,50, o.a. online te koop) ideaal.

Photo News Kendall Jenner.

Photo News Stella Maxwell.

Photo News Jasmine Tookes.

AFP Lily-Rose Depp.