Backstage bij The Voice Kids: Gestyled, geposeerd & goedgekeurd, dit zijn de favoriete outfits van Justin, Matisse, Dilara en Sarah

12 maart 2020

08u00 0 Style Op het podium zien ze er allemaal perfect gestyled uit, maar wat dragen The Voice Kids het liefst off stage? WE Fashion rolde een kledingrek vol zomerse jurken, bloesjes, shorts en shirts naar de opnamestudio en lieten Dilara, Justin, Matisse en Sarah schitteren tijdens een supertoffe fotoshoot.

1. Dilara Soylu

Leeftijd: 11 jaar

Woonplaats: Hoogstraten

Zong tijdens de auditie… Can’t pretend van Tom Odell

Game on? Dilara zit vrijdag 20 maart in de Knockouts

Dilara is… een fotogenieke, vrolijke, enthousiaste meid en een echte talenknobbel. Ze spreekt vlot vijf talen: Nederlands, Frans, Russisch, Engels en Spaans. Handig, want Dilara ziet veel van de wereld. Haar mama en papa werken regelmatig in het buitenland. Als het kan, pakt ook Dilara heel graag de koffers en reist mee.

In the spotlights? Graag! Om te zingen, maar door de fotoshoot ontdekte ze een tweede droom: model worden. Aan haar stijlgevoel zal het alvast niet liggen, want Dilara pikt er de meest podiumwaardige outfits uit.

Dresscode: stoer maar altijd met een meisjesachtige knipoog

Een echte Dilara-look: een lichtblauwe, skinny jeans en een mouwloos bloesje in mosterdgeel met ruches en bloemetjes. Ook mooi in combinatie met een stoer jeanshemdje. De girly details zitten ‘m in het kraagje, de opstaande mouwen en het geknoopte, korte model.

2. Justin Degryse

Leeftijd: 14 jaar

Woonplaats: Linter

Zong tijdens de auditie… Lovely van Billie Eilish

Game on? Justin zit vanavond in de Knockouts

Justin is… cool, ontzettend grappig en ook populair met heel wat volgers op TikTok en Instagram. Zijn fantastische versie van Lovely – hij is een gigantische fan van Billie Eilish - gaat viraal. Behalve zingen heeft Justin ook nog andere hobby’s: hij speelt toneel en volgt hiphop.

In the spotlights? Off stage is hij soms stil, op het podium bloeit Justin helemaal open.

Dresscode: het jeansjasje dat hij droeg tijdens zijn Blind Auditions is helemaal zijn ding. Verder draagt hij het liefst een jeans en sneakers met een T-shirt en sweater. Zijn favoriete kleur? Zwart of andere donkere tinten, maar er mag ook wel wat kleur bij.

Een echte Justin-look: een zwart T-shirt met opvallend detail: neon letters of een drukke jungleprint. Cool in combinatie met een short met palmbomen of een afgebleekte jeans.

3. Matisse Fore

Leeftijd: 13 jaar

Woonplaats: Adegem/Maldegem

Zong tijdens de auditie… Soldiers of Love van Liliane Saint-Pierre

Game on? Matisse zit vanavond in de Knockouts

Matisse is… ontzettend enthousiast! Een echt podiumbeest met een bijzonder zonnig karakter. Matisse holt al jaren van podium naar podium met onder andere rollen in ’40-’45, Dolfje Weerwolfje, Roodkapje, Zo Mooi Zo Blond. Hij beluistert én zingt het liefst Nederlandstalige nummers. Zijn opa moet wel zijn grootste fan zijn: hij steunt zijn kleinzoon op alle vlakken en bouwt regelmatig zijn woonkamer om tot studio mét green key om met Matisse te oefenen…

In the spotlights? Hoe meer, hoe liever! Matisse heeft 0,0 plankenkoorts en geniet enorm van het applaus.

Dresscode: kleur + jeans. Zonnig en een tikje stoer dus.

Een echte Matisse-look: Matisse durft de felle kleuren van deze zomer aan. Neon geel? Tuurlijk! Een jeansshort houdt de opvallende tint wat in toom. Ook prints zijn z’n ding en dus kan een mix van strepen en (bladeren)prints voor hem perfect.

4. Sarah Ullens

Leeftijd: 13 jaar

Woonplaats: Bosvoorde

Zong tijdens de auditie… Perfect van Ed Sheeran

Game on? Sarah zit vrijdag 20 maart in de Knockouts

Sarah is… vrolijk, goedlachs, avontuurlijk en lief. Ontzettend sportief ook: ze is keeper van een hockeyploeg en wil later professioneel hockeyspeelster worden. Sarah maakte samen met haar ouders een wereldreis en trok door Amerika en Costa Rica. Die ervaring maakt haar erg sociaal en avontuurlijk.

In the spotlights? Sarah heeft weinig last van podiumangst: ze zingt even zelfverzekerd op het podium als in de badkamer.

Dresscode: Sarah heeft een heel leuke kledingstijl: van stoer en origineel tot meisjesachtig vrolijk. Ze heeft het lef om verschillende dingen uit te proberen. Ook met haar kapsel experimenteert ze graag.

Een echte Sarah-look: vrolijke details zoals een miniprint en ijsjes op haar T-shirt. Een rokje of een jurkje? Tuurlijk, maar dan wel in combinatie met iets stoerders zoals witte sokken en sneakers.

