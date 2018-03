Backstage beauty secrets: de mooiste looks om deze lente te proberen Eva Van Driessche

09 maart 2018

16u00 0 Style Geen betere plek om inspiratie op te doen voor nieuwe make-upkleurtjes dan backstage bij de fashion weeks. Visagisten proberen er de nieuwste producten uit en bedenken frisse looks die jij al deze lente kan proberen.

1. Gekleurde eyeliner

Peter Philips bedacht voor Dior een geweldige frisse look met gekleurde eyeliner: geel, groen, roze of klassiek zwart. De sleutel tot deze look is een verder neutrale make-up. Meer dan wat concealer, poeder en lippenbalsem kregen de modellen niet op. Zelfs geen mascara. Zo blijft de look fris en niet té opgemaakt.

2. Glossy donkere lippen

Met je lippen kan je een statement maken. Bij Marimekko kregen sommige modellen natuurlijke nude lippen, terwijl bij anderen de lippen sterk werden aangezet met een opvallende kleur en daarover een gloss in dezelfde tint.

3. Glanzende natuurlijke huid

Een gezond ogende huid was zowat overal de basis. Make-up artists willen vrouwen tonen zoals ze echt zijn, ze verstoppen zich niet meer achter make-up. Goeie genen helpen, maar als je wat hulp nodig hebt, waren dit de beste tips uit de backstage.

Clinique Colour Pro Matin Maulawizada: "Start met een goede hydratatie om je huid een gezonde gloed te geven en de make-up er bijna onzichtbaar op te laten komen."

Een lichte foundation maakt je teint egaler.

Dan camoufleer je puistjes, roodheid en donkere plekjes met concealer. Rond je ogen ligt de schaduw lager dan je denkt, net boven je jukbeen. Door de 'rand' van je wallen te camoufleren licht je heel je oog op. Breng zeker ook wat concealer aan in de binnenste en buitenste ooghoek.