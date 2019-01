Baas ecologisch schoenenmerk VEJA reageert op slecht duurzaamheidsrapport

Nele Annemans

31 januari 2019

Enkele weken geleden kwam je hier al te weten dat het populaire schoenenmerk VEJA slechts een D-label kreeg op de website die onderzoek doet naar de duurzaamheid van bepaalde merken, Rank a Brand en waarom. Wij vroegen nu de oprichter om een reactie.

Zowel menig fashionista als onze ecofriendly medemens draagt ze aan zijn voeten: VEJA’s, het schoeisel waarmee je er niet alleen hip maar ook duurzaam bijloopt. Toch scoort de populaire sneaker slechts een D-label op Rank a Brand, een website die onderzoekt hoe duurzaam en maatschappelijk verantwoord populaire merken zijn. Wij legden ons oor te luisteren bij de oprichters van het schoenenmerk.

“Allereerst waren we erg verrast van ons cijfer op Rank a Brand”, steekt oprichter Sebastien Kopp van wal. “We zijn absoluut fan van hun website, maar hun manier van beoordelen is wel erg zakelijk. We werken vooral in het veld, wat maar voor enkele punten meetelt. Veel van hun cijfers zijn gekoppeld aan de bedrijfsdocumenten waarover je beschikt, zoals een gedragscode. Het lijkt alsof we al het moeilijke werk in het veld doen, maar dat we ons huiswerk niet gemaakt hebben.”

Enkele maanden geleden besloten de oprichters dan toch om zich aan het papierwerk te zetten. “We zijn sinds oktober bezig om alle documenten in orde te maken, ook al betekenen die voor ons niet zoveel. Hoe dan ook, we maken ze in orde. Zo hebben we bijvoorbeeld 2 weken geleden onze Code of Conducts of gedragscode geüpgraded, goed voor 4 punten op het ‘Rank a Brand’-rapport, waar we ervoor 0 punten scoorden.”

“Een ander voorbeeld is dat wij geen pvc gebruiken in onze sneakers, alleen hadden we daarover niet gecommuniceerd. Daar kregen dus ook een nulscore voor, ook al zit er niets van de stof in onze producten”, aldus Sebastien Kopp.

VEJA probeert dus om transparanter te zijn, maar de oprichter blijft hun werk zelf belangrijker vinden dan al die paperassen. “We werken aan de punten waar we laag op scoorden bij Rank a Brand, de website blijft immers een goede drijfveer voor ons om bedrijfsdocumenten te produceren. Toch vind ik het ook een beetje eng, bedrijfsdocumenten lijken belangrijker dan de werkelijkheid zelf. Maar goed, we werken eraan”, sluit Kopp af.

Het volledige duurzaamheidsrapport over VEJA vind je hier.