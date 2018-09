Au revoir vakantiehaar! Zo krijg je gezonde (en langere) lokken Liesbeth De Corte

18 september 2018

18u07

Bron: Elle 0 Style De zomer loopt stilletjes aan op z'n einde. Jij mag dan wel extra uitgerust zijn, je haar is helemaal uitgeblust. De zon, het zoute zeewater of chloor van het zwembad hebben je lokken geen deugd gedaan. 7 tips om je haar weer gezond te laten glanzen én, als je wat chance hebt, sneller te laten groeien.

1. Gezond haar vraagt om een gezond dieet

"Wil je sterker en gezonder haar? Hou je dan aan een gezond dieet en zorg er vooral voor dat je dagelijks je vitamientjes binnen krijgt", vertelt Michelle Cleveland, bekende Amerikaanse haarstylist, aan Elle. Onder meer zalm en andere vette vis zijn een goed idee. Deze lekkernijen zitten immers vol gezonde antioxidanten en omega 3- en omega 6-vetzuren, stofjes die ervoor zorgen dat je minder last hebt van haaruitval.

Een goed plantaardig alternatief zijn bonen, ook een bron van ijzer, eiwitten en biotine, oftewel gezonde voedingsstoffen die ervoor zorgen dat je haar minder snel afbreekt.

2. Masseer je hoofdhuid

Het hoogtepunt van een kappersbezoek? Ongetwijfeld het moment dat je aan de wastafel zit en een ontspannende hoofdmassage krijgt. Dat verwennerijmoment gebeurt niet zomaar. Door de hoofdhuid te masseren, stimuleer je de bloedsomloop én de haargroei. Het ideale excuus om wat vaker bij de kapper te passeren en jezelf tijdens een douche te trakteren op een hoofdmassage.

3. Gebruik de juiste producten

Over de kapper gesproken: er wordt weleens gezegd dat je af en toe je puntjes moet laten bijknippen zodat je lokken gezond blijven. Maar volgens de Amerikaanse haarstylist Justine Marjan is dat een regelrechte mythe. "Als je een goede shampoo, conditioner en haarmasker gebruikt, kan je gerust zes maanden wachten vooraleer je de schaar in je lokken zet", meent ze.

4. Investeer in een zijden kussensloop

Zijde veroorzaakt minder wrijving dan katoen, waardoor je haar minder snel afbreekt en de kans kleiner is dat je 's ochtends opstaat met een vogelnest als coupe.

5. Gun je haar een beetje rust

Toegegeven, we willen allemaal elke ochtend piekfijn de deur uitstappen. Maar elke dag je haar wassen, stijlen of krullen is niet bepaald gezond. Om schade te voorkomen, las je het best een paar naturelle dagen in waarop je de stylingtools links laat liggen.

6. Switch je staart

"Strakke, hoge staartjes of dotjes trekken je haar naar achteren en zorgen ervoor dat je haar sneller afbreekt", legt Laura Polko uit, een haarstylist die onder meer samenwerkt met Chrissy Teigen en Shay Mitchell. "Een lage, losse staart is dan een betere optie."

7. Blond is niet altijd beter

"Wie z'n haar laat bleken, krijgt ook altijd breekbaardere lokken", zegt Marjan. "Ik ben van mening dat je haar kort en blond moet zijn, of langer en donkerder. Tenzij je extensions wil proberen, natuurlijk."