Au naturel: waarom een detox voor je huid wonderen doet (+ welke producten je beter wel blijft smeren)

Style Lockdown is geen vakantie. Behalve voor ... onze huid. Want nu we minder make-up gebruiken, krijgt die onverwacht vrijaf. Zo’n detox voor je huid, hoe goed of slecht is dat? Onze expert geeft uitleg.

Ik weet niet hoe het met jou zit, maar mijn badkamerritueel neemt de jongste weken opvallend weinig tijd in beslag. Had ik vroeger gemiddeld 20 minuten nodig voor ik tevreden de deur dichttrok, zit ik tegenwoordig al na vijf minuten aan mijn nieuwe werkplek (lees: de keukentafel). Mijn gebruikelijke ochtendritueel van tandenpoetsen, dagcrème, concealer, foundation, eyeliner, mascara, blush en lipstick heeft plaatsgemaakt voor ... nu ja, tandenpoetsen. En ik ben niet de enige. Zelfs de beau monde van Hollywood, die we doorgaans zelden te zien krijgen zonder dat die eerst even bij de visagist langsgaat, poseert onder de hashtag #stayhomeclub vrolijk au naturel op sociale media. Want make-up in tijden van corona is een beetje zoals alcoholvrije wijn of afritsbare wandelbroeken. Leuk dat de mogelijkheid bestaat, maar je wordt er niet bepaald wild van. Kortom: mijn beautycase blijft lekker dicht. Bovendien zijn er best wat voordelen verbonden aan zo’n beautydetox.

Less is more

Geen zorgen, make-up is niet slecht voor de huid. Er is veel goede cosmetica op de markt die absoluut geen kwaad kan, op voorwaarde dat je alles ’s avonds netjes verwijdert. Toch kan een tijdje geheelonthouding een goed idee zijn. Meer zelfs. Zeker voor wie kampt met een onrustige huid is zo’n detox een nuttig experiment, vertelt dermatologe Ingrid van Riet. “De jongste jaren zien we veel vrouwen die kampen met huidproblemen door cosmeticagebruik. Zo is er periorale dermatitis: kleine verstopte poriën of bultjes die ontstaan door te veel, te agressieve of gewoon verkeerde producten. Door tijdelijk met make-up te stoppen kan je dat proces onderbreken.” Na een poos kan je alles stapsgewijs weer introduceren. Wacht telkens een paar dagen voor je een nieuw product aan je routine toevoegt. Krijg je een reactie? Dan weet je meteen welk product de schuldige was.

Los daarvan is zo’n detox het uitgelezen moment om onze huid beter te leren kennen, raadt de dermatologe aan. Wanneer was de laatste keer dat je je huid zag zoals die echt is? Zonder make-up? Zonder crèmes en zonder serums? De meesten onder ons kochten hun eerste (veel te donkere) foundation of concealer ergens in hun tienerjaren. Met de leeftijd kwamen gelukkig betere kleurkeuzes, al bleef die foundation zelf een vaste waarde. Maar als je elke dag een vloeibare foundation gebruikt, raakt je huid dat gewoon. Ingrid van Riet: “Een fond de teint dekt de huid af, legt er een soort van ‘vettig’ laagje overheen. Dat kan op zich geen kwaad, maar je huid gaat zich daaraan aanpassen.”

Mrs. Proper

Precies daarom is het nuttig om een tijdje zo weinig mogelijk producten te gebruiken. Het is dé manier om erachter te komen wat je huid echt nodig heeft. Ingrid van Riet: “Als je constant iets op je huid hebt, kan je dat onmogelijk bepalen. Door even met cosmetica te stoppen zal de huid zich resetten: de natuurlijke talgsecretie komt weer op gang, en daarmee de natuurlijke hydratatie. Je zal je poriën makkelijker kunnen reinigen, want er zit geen laagje make-up in, waardoor je huid over het algemeen zuiverder zal zijn.” Al moeten we wel opletten voor de denkfout ‘als ik geen make-up meer gebruik, hoef ik mijn huid niet te reinigen’. Zo werkt het niet. Andere stof- en vuildeeltjes vinden nog altijd de weg naar je poriën. “Zodra je buitenkomt, zijn er tal van deeltjes in de lucht die op ons gelaat blijven plakken. Daarnaast maakt de huid gedurende de dag talg aan, en zitten we vaak met onze vingers aan het gezicht.” Een goede reiniger is altijd een must, benadrukt Van Riet. “Recente studies wijzen uit dat onze huid veel meer stoffen opneemt dan we dachten, die vervolgens in de bloedbaan terechtkomen. Dat gaat om cosmeticadeeltjes, maar evengoed om luchtvervuiling. Die worden via de talgklieren opgenomen. Dus is het erg belangrijk om alles ’s avonds zo goed mogelijk te verwijderen.”

LEER JE HUID KENNEN

Doe de volgende oefening: reinig je huid aan het begin van de dag met een milde cleanser (dat wil zeggen: een melk, olie of gel die niet schuimt). Vervolgens gebruik je een dag helemaal niets van cosmetica. Hoelang voelde je huid trekkerig aan?

Helemaal niet tot vijf minuten:

Je talgsecretie is prima. Qua huidverzorging heb je genoeg aan een antioxidant – waarvan vitamine C de meest toegankelijke is – en eventueel een crème met lichte textuur. Wat make-up betreft: kies voor minerale poeders.

Van links naar rechts:

Vichy, LiftActiv Specialist Glyco-C Ampoules Peeling Nuit, 27,95 euro, bij de online drogist.

Clinique, Superdefense SPF 40, 48,90 euro, bij ICI PARIS XL.

Jane Iredale, Amazing Base SPF 20, 49 euro, bij Parfuma.

De hele dag:

Je hebt iets nodig om je huid soepel te houden zodat er geen vocht verdampt. Een rijkere dag- en nachtcrème, eventueel in combinatie met een serum. Voor je basismake-up is een olievrije, vloeibare foundation een goede optie.

Van links naar rechts:

Evolve, Hyaluronic Serum, 36 euro, bij Clothilde.

Louis Widmer, Rijke Dagcrème UV 30, nu voor 24,40 euro i.p.v. 30,50 euro bij de online apotheek.

Estée Lauder, Futurist Hydra Rescue Moisturizing Makeup SPF 45, 52,20 euro, bij Estée Lauder.

HELP, MIJN HUID IS NET SLECHTER

Minder make-up, minder luchtvervuiling (want minder verkeer) en minder blootstelling aan de zon. En dus: minder huidproblemen. Al gaat die vlieger helaas niet overal op. Wat als je in de spiegel kijkt en net méér onzuiverheden ziet? Daar is een eenvoudige verklaring voor: stress. Enerzijds hebben stresshormonen een effect op onze huidcellen, anderzijds zijn die cellen zelf in staat om hormoonachtige stofjes aan te maken die ze naar het brein zenden. Dat noemen we de huid-breinas: er is een rechtstreekse communicatie tussen huid en hersenen. Niet zo gek dat stress een trigger kan zijn. Ingrid van Riet: “Stress betekent adrenaline, en adrenaline zorgt voor een stimulatie van androgene hormonen. Die zijn verantwoordelijk voor acne, onzuiverheden en ontsteking.” Wie daar gevoelig voor is en zich in een stressvolle situatie bevindt – zei daar iemand lockdown? – zal sneller last krijgen. Wat kan je doen? Gebruik een reiniger en – als je geen last hebt van ontstekingen – een milde scrub om dode huidcellen te verwijderen. Producten op basis van salicylzuur, vitamine A en zink exfoliëren, kalmeren, werken ontstekingsremmend en verminderen de talgproductie.

Van links naar rechts:

Paula’s Choice, Clear Purifying Clay Mask, 32 euro, bij paulaschoice.be.

Dermalogica, Daily Microfoliant, 17 euro, bij Dermalogica.

Typology, Acide Salicylique 2% + Zinc 1%, 9,80 euro, bij typology.com.

SCREEN DIVA

Toch een videomeeting of homeparty op de planning en op zoek naar een minimum aan moeite met een maximum aan effect? We’ve got you covered. Deze producten doen het uitstekend op bewegend beeld!

Een multipurpose concealer verbergt kleine imperfecties en licht donkere kringen op. Breng alleen aan waar nodig, klaar!

Gemiddeld kijken we 2,2 seconden naar de lippen van een ander. Bij rode lippen is dat liefst ... 7,3 seconden. Kortom: een rode lipstick en niemand die nog tijd heeft om zich op je wallen te focussen.

Een highlighter die je op strategische plaatsen aanbrengt (jukbeenderen, neusbrug en het cupidoboogje van de lippen) vangt het licht en zorgt voor een reallife-filterlaagje.

