ASOS zet zich in voor duurzamere verzending Margo Verhasselt

18 december 2019

13u02

Bron: Elite Daily 0 Style Duurzame mode zit in de lift. Steeds meer mensen stellen zich dan ook vragen bij hoe hun kleding gemaakt wordt en in winkels terechtkomt. Een goede reden dus voor heel wat merken om een tandje bij te steken. Webwinkel ASOS is daar eentje van. Zij ondertekenden zojuist de Ellen MacArthur Foundation’s New Plastics Economy Global Commitment, daarmee willen ze vervuilende en plastic verpakkingen voorgoed vaarwel zeggen.

Wie zo nu en dan online shopt kent het wel: dat nieuwe kledingstuk komt toe in een papiertje gewikkeld, in een plastic zak verpakt en vaak dan nog eens verstopt in een doos. Yay voor de unboxing pret, nay voor het milieu. Daar wil de Ellen MacArthur Foundation met hun New Plastics Economy Global Commitment een eind aan maken. Ieder merk dat hun handtekening onder de afspraak zet, belooft het probleem aan te pakken. Zo zouden ze in de toekomst alleen nog gaan werken met 100% herbruikbaar en recycleerbaar plastic én dat alleen gebruiken waar nodig.

Maar een handtekening zetten is niet genoeg. Merken en labels die de doelstellingen ondertekenen moeten hun volledige verpakking- en verzendingswijzes herbekijken. ASOS is daarbij alvast op goede weg. Zo zullen ze tegen 2025 50% minder verpakkingen produceren. Daarnaast zou hun verpakking nu al 100% recycleerbaar zijn. De webwinkel wil ook aan zijn klanten vragen om hun verpakking terug te zenden zodat die opnieuw gebruikt kan worden.