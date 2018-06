Asos lanceert duurzame mode-opleiding Liesbeth De Corte

30 juni 2018

12u48

Bron: Vogue 1 Style Dat Asos werk wil maken van een duurzamere toekomst is duidelijk. Eerder maakte 's werelds meest bekende webshop bekend geen mohair, zijde, kasjmier of veren meer te zullen gebruiken in hun collecties. Nu doen ze er nog een schepje bovenop door een opleiding rond duurzame mode op poten te zetten.

Voor Asos begint met the real deal, gaat het eerst een pilootprogramma uittesten. Tijdens dit programma zullen 15 ontwerpers van de webshop allerlei workshops en debatten volgen en les krijgen over duurzame modetechnieken. Na afloop zal de hele opleiding geëvalueerd worden.

Asos kon de opleiding tot stand brengen met hulp van het London College of Fashion's Centre for Sustainable Fashion (CSF). Het nieuwe initiatief kadert eigenlijk in de 2020 Circular Fashion System Commitment, een reeks afspraken en beloftes die Asos (en heel wat andere ketens en modehuizen) vorig jaar ondertekend heeft in Kopenhagen. Als het pilootproject een succes is, wordt bekeken of het een vast onderdeel wordt van CSF.

"Met deze proefopleiding zorgen we ervoor dat onze ontwerpers over de kennis en vaardigheden beschikken die ze nodig hebben om duurzaamheid in praktijk te brengen", reageert Vanessa Space, design director van Asos. "Het is een belangrijke stap voor ons om producten te ontwerpen waarbij circulariteit en recyclage vanaf het begin centraal staat. Alleen op die manier kunnen we garanderen dat onze designs op een duurzame manier gemaakt zijn en dat ze niet voor onnodig afval zorgen als ze niet langer gebruikt kunnen worden."