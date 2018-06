Asos en homorechtenorganisatie Glaad pakken samen uit met nieuwe collectie Liesbeth De Corte

27 juni 2018

08u52 1 Style Ter ere van de pride-maand, die wereldwijd in juni wordt gevierd, brengt Asos een nieuwe collectie uit. De bekende webshop werkte daarvoor samen met de Amerikaanse homorechtenorganisatie Glaad. En dat leverde een ontzettend vrolijke én kleurrijke lijn op.

De nieuwe lijn bestaat uit 22 stuks, van T-shirts tot shortjes, bucket hats en totebags. Uiteraard verkrijgbaar in alle kleuren van de regenboog. Leuk extraatje: het is niet de eerste keer dat Asos en Glaad hun krachten verenigen, maar deze keer zijn alle items ook beschikbaar in grotere maten en voor mensen met rondingen. 25 procent van de opbrengst gaat ook naar Glaad, oftewel Gay & Lesbian Alliance Against Defamation. De organisatie zet zich al jaren in voor gelijke rechten voor homo's, bi's en transgenders.

Asos kon heel wat bekende gezichten strikken voor de Pride-collectie, waaronder 13 Reasons Why-acteur Tommy Dorfman en influencer Ari Fritz. "Asos is een van de populairste merken bij jongeren én behoort tot een van de weinige labels dat ijvert voor gelijkheid en non-discriminatie", vertelt Fritz aan Miss Vogue. "Als een zwarte, homoseksuele vrouw vind ik het inspirerend dat zo'n grote webshop zich hiervoor probeert in te zetten."

Lees verder onder de foto.

LA-based model, filmmaker and YouTuber @asos_ari wears the ASOS DESIGN x glaad& Pride collection, now available exclusively at ASOS 🌈 🔎 Search 'ASOS DESIGN x glaad&' on site Een foto die is geplaatst door null (@asos) op 24 jun 2018 om 14:27 CEST

"Ik ben ook zelf begonnen met het maken van YouTubevideo's en stripboeken omdat niemand anders de moeite nam om verhalen te vertellen voor de LGBT-community, en al zeker niet voor mensen die een andere huidskleur hebben, transgender zijn of een handicap hebben. Deze collectie is een belangrijk signaal dat grote merken en organisaties wel degelijk om deze mensen geven", voegt Fritz daar nog aan toe.

"Wij willen onze klant op de eerste plaats zetten en doen ons best om ons publiek zo divers mogelijk te representeren", bevestigt James Lawrence van Asos. "We vinden het belangrijk om gelijkheid en diversiteit in de picture te zetten. Net daarom zijn alle stuks ook verkrijgbaar in grotere maatjes en voor mensen met rondingen."

'Nobody can tell me differently on how to feel' @raisaflowers champions unity, equality and integrity 🌈 Look out for new pieces from the ASOS DESIGN x glaad& collection dropping over Pride month 🙌 🔎 Search 'ASOS DESIGN x glaad&' on site Een foto die is geplaatst door null (@asos) op 24 jun 2018 om 16:48 CEST

@asos_elizabeth and @dariusxmoreno looking like literal rainbows in the ASOS DESIGN x @glaad collection, available exclusively at ASOS 🌈 🔎 ASOS DESIGN x glaad& oversized shirt (1314450) and T-shirt (1305982) Een foto die is geplaatst door null (@asos) op 24 jun 2018 om 12:09 CEST