Asos brengt vreemd accessoire uit en de meningen op het internet zijn niet mals Valérie Wauters

21 augustus 2019

07u57 2 Style In de categorie ‘waarom was dit nodig?’ presenteren we je vandaag dit pareltje van webwinkel Asos. Zij brachten net een bijzonder opmerkelijk accessoire uit, en de commentaren van het internet zijn niet mals.

Voor een kleine 17 euro koop je op de site een metalen mondmasker dat naast SM-vibes uitstralen volgens ons weinig tot geen nut heeft.

Door de webwinkel zelf wordt het accessoire aangeprezen als het ideale accessoire voor het festivalseizoen. Jammer genoeg is het niet waterbestendig en moet je het volgens Asos weghouden van vocht. Dat wil zeggen: geen regen, geen drankjes en geen gezweet in de buurt van dit hebbeding, of je houdt er een groene afdruk (dankzij de oxidatie van het metaal) aan over.

Op sociale media waren de meningen over het mondmasker in elk geval niet mals, maar gelukkig wel hilarisch. Een kleine bloemlezing:

- “Heeft al het personeel van Asos de griep en bedachten ze dit geval terwijl ze aan het hallucineren waren van de koorts?”

- “Ideaal voor wie een bank moet overvallen om 11u ’s ochtends en twee uur later naar een festival moet!”

- “Heeft er iemand geprobeerd Asos opnieuw op te starten? Ik denk dat ze kapot zijn.”

- “Ideaal voor als je kamergenoot een scheet laat en je het raam niet kan openzetten.”