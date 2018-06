Asos bant mohair, zijde, kasjmier en veren Liesbeth De Corte

19 juni 2018

09u54 6 Style Asos, 's wereld meest bekende webshop, stopt met de verkoop van kledij waar mohair, zijde, kasjmier of veren in verwerkt zijn. Op die manier willen ze een halt toeroepen aan de wrede behandeling van dieren.

Eerder had de webshop al aagekondigd dat ze mohair zouden bannen. Mohair, gemaakt van het haar van angorageiten, wordt gezien als de luxe variant van wol en wordt vaak gebruikt in truien, jassen en sjaals. Maar de dierenrechtenorganisatie PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) heeft ontdekt dat er bij veel geitenboerderijen sprake is van ernstige dierenmishandeling.

Redenen genoeg dus om mohair te laten verdwijnen uit hun collecties, maar nu gaat Asos dus nog een stapje verder. Het bedrijf wil tegen januari 2019 ook stoppen met de verkoop van kasjmier, zijde en veren.

Veel mensen weten bijvoorbeeld niet dat er 6.600 zijdewormen levend gekookt worden om één kilo zijde te maken. Kasjmier wordt dan weer gemaakt van de zachte wintervacht van geiten, meer bepaald de nek- en buikharen van de diertjes. Vaak worden ze in de winter geschoren, terwijl hun vacht broodnodig is om hen te beschermen tegen de koude. Het resultaat? Veel diertjes overleven de koude winter dan ook niet.

Als je nu op Asos nog zoekt naar mohair of zijde, zal je merken dat veel kledingstukken en accessoires met korting verkocht worden. Het lijkt er dus sterk op dat de modegigant zich aan z'n belofte wil houden. En dat kan een groot verschil maken, want op de webshop zijn meer dan 850 merken verkrijgbaar.

PETA is dan ook in de wolken met deze aankondiging. "Als reactie op onze campagnes eisen klanten dat ontwerpers en retailers geen dierlijke materialen meer gebruiken en dat ze op zoek gaan naar alternatieven waarbij er geen dieren mishandeld worden."