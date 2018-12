Arket opent eerste winkel in Antwerpen Timon Van Mechelen

24 december 2018

In de lente van 2019 breidt de Zweedse modeketen Arket zijn aanwezigheid in België uit, met een nieuwe winkel in Antwerpen. Die zal gelegen zijn in de Huidevetterstraat, in het pand waar hiervoor Marc O'Polo en Nespresso zaten. Arket heeft al een winkel in Brussel.

Arket maakt deel uit van de H&M-groep en werd in 2017 opgestart om in te gaan tegen de snelheid van het modesysteem. Ze bieden items aan die trends overstijgen en beter zijn van kwaliteit. De prijs van de kledingstukken die je er kan kopen, ligt iets hoger dan die van grote zus H&M. Een T-shirt voor mannen kost bijvoorbeeld € 25, een wollen trui € 89 en een winterjas € 250. Maar daar krijg je dan wel betere kwaliteit voor in de plaats. Daarnaast worden er ook items van andere merken zoals Nike, Clarks, Iittala en Veja aangeboden. Daar zeiden ze eerder het volgende over: “Er is totaal geen nood om producten te heruitvinden die al perfect zijn”.

Net als in Brussel, zal ook in Antwerpen een zogenaamd “Arket Café” de deuren openen in de winkel. Daar kun je lunchen, koffie drinken en je te goed doen aan heerlijke Scandinavische zoetigheden zoals kaneelrolletjes.