Ariana Grande lanceert make-uplijn 'Thank U, Next'

10 april 2019

09u11 0 Style Kylie Jenner heeft er één, net zoals Rihanna, Jennifer Lopez, Rita Ora of Mariah Carey. Het lijkt haast een gewoonte voor sterren om een make-upcollectie op de markt te brengen. Ook Ariana Grande richt nu haar pijlen op het beautywereldje.

Ariana Grande staat niet alleen bekend om haar aanstekelijke hits en haar woelig liefdesleven, maar ook om haar iconische stijl en looks. Denk maar aan haar kenmerkende hoge paardenstaart. Het was dus maar een kwestie van tijd voordat ze met een cosmeticacollectie op de proppen zou komen.

De zangeres heeft het nieuwtje nog niet bevestigd, maar het modemagazine WWD is redelijk zeker van zijn stuk. Volgens het blad heeft Ariana Grande immers de merknaam ‘Ariana Grand Thank U, Next’ aangevraagd. Een duidelijke verwijzing naar een van haar laatste nummers. Volgens de trademark-documenten gaat het om parfum, bodylotion, scrub en body mist.

Het is trouwens niet de eerste keer dat Ariana Grande een stapje zet in de beautywereld. De excentrieke popster verkoopt al een tijdje parfums, genaamd Cloud en Ari, en bracht recent nog enkele bruisballen uit in samenwerking met het cosmeticamerk Lush.