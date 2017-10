Antwerpse modeacademie opnieuw in top drie van beste scholen ter wereld Timon Van Mechelen

Een foto genomen op de meest recente eindejaarsshow van de Antwerpse Modeacademie. Style De opleiding Mode van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen (KASK), onderdeel van AP Hogeschool, heeft een derde plaats gehaald op de 'Global Fashion Schools'-ranking voor modeopleidingen. Vorig jaar behaalde de opleiding nog een vierde plaats.

De ranking, opgesteld door de toonaangevende modewebsite Business Of Fashion, baseert zich op de zakelijke kant van de sector. De jury wil een objectief oordeel vellen en kijkt naar onder meer wereldwijde reputatie, de leerervaringen van studenten en de mate waarin studenten klaar zijn voor hun latere carrière. Dit jaar werden 73 opleidingen beoordeeld.

De bacheloropleiding van de Antwerpse Modeacademie haalt een derde plaats in de lijst, en moet daarbij alleen Parsons School of Design uit New York en Central Saint Martins uit Londen laten voorgaan. De masteropleiding komt dit jaar binnen op de vierde plaats. IFM Paris uit Parijs staat in die lijst op de tweede plaats.