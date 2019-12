Antwerpse Modeacademie opnieuw bij beste modeopleidingen ter wereld Nele Annemans

20 december 2019

10u03 2 Style De Antwerp Royal Academy of Fine Arts, kortweg de Antwerpse Modeacademie, is verkozen tot een van de 25 beste modeopleidingen ter wereld door de drukbezochte modewebsite Fashionista.com.

De Antwerpse Modeacademie is én blijft een van de meest toonaangevende modeopleidingen wereldwijd. De in 1963 opgerichte academie leverde in de begin jaren 80 niet alleen de Antwerpse Zes met Walter Van Beirendonck (die sinds 2006 ook hoofd is van de afdeling mode van de academie), Dries Van Noten, Marina Yee, Dirk Van Saene, Dirk Bikkembergs en Ann Demeulemeester af, ze scoort ook altijd hoog in ranglijsten van de meest prestigieuze modeopleidingen.

En dat is deze keer niet anders. In 2015 belandde de Antwerpse Modeacademie nog in de top 3 van de beste modescholen door de toonaangevende modewebsite Business of Fashion en net raakte bekend dat ze ook in de top 25 zit van beste modescholen ter wereld verkozen door Fashionista.com. Welke plek de Antwerpse Modeacademie precies behaalde is niet bekend. De website ordende de modeopleidingen immers gewoon alfabetis, omdat ze van mening zijn dat een echte rangschikking niet kan gemaakt worden omdat elke school immers zijn voor- en nadelen heeft.

Om de top 25 samen te stellen, werden duizenden modestudenten en afgestudeerde modeontwerpers bevraagd én werd gekeken naar de objectieve cijfers die de modeacademies konden voorleggen.