Antwerpse mama brengt modieuze fluovestjes op de markt

15 mei 2018

13u48 6 Style Het verkeer wordt alsmaar drukker en onveiliger, maar geen kind dat met plezier een fluohesje draagt. Wegens “niet cool”. Ook jonge mama Julie Vets uit Antwerpen ondervond dat probleem en ontwikkelde daarom fluovestjes die wél gezien mogen worden.

In België is het niet verplicht om als zwakke weggebruiker een fluovestje te dragen, ook al kan het je zichtbaarheid enorm verhogen en zo ongevallen voorkomen. Vooral kinderen wordt het daarom aangeraden om toch een vestje te dragen op de fiets, maar dat is vaak dik tegen hun zin. Mooi zijn de fluogele gevallen dan ook niet. Laat staan hip.

Dat er anno 2018 nog altijd geen beter alternatief op de markt is, verbaasde Julie Vets uit Antwerpen. Daarom besloot ze zelf tot actie over te gaan. Na het ontwikkelen van prototypes, kleur- en printstalen, het zoeken naar de juiste stoffen en details werden de afgewerkte stuks aan verschillende onderzoeken onderworpen om de veiligheid te kunnen garanderen. Twee jaar later is gofluo een feit.

De collectie bestaat uit moderne, urban geïnspireerde ontwerpen die niet alleen veilig maar ook esthetisch verantwoord zijn. Alle vestjes zijn zorgvuldig en doordacht ontworpen. gofluo gebruikt comfortabele, waterafstotende en sneldrogende stoffen, frisse fluo kleuren en handige sluitingen zonder velcro zodat je kleding en sjaals niet worden beschadigd. Daarnaast bevat de collectie ook bijpassende rugzakhoezen. Elk stuk komt in een herbruikbare verpakking inclusief reflecterende sleutelhanger die je bijvoorbeeld aan je boekentas kan bevestigen.

gofluo richt zich met haar ontwerpen specifiek op kinderen en tieners die moeilijk te overtuigen zijn een fluohesje te dragen. “Wij hopen weggebruikers aan te zetten zich op een veilige en modebewuste manier te verplaatsen in het verkeer. Zien en gezien worden, luidt de boodschap!”, aldus Julie Vets.

Te koop vanaf augustus 2018 in de betere fiets- en conceptwinkels en online op.