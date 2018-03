Antwerpse girlboss kleurt Stadsfeestzaal roze met unieke pop-up automaat Charlotte Dierckx

12 maart 2018

09u04 3 Style In New York kan je 24/7 zoetigheden halen uit de befaamde cupcake vending machines, in Antwerpen shop je binnenkort je telefoonhoesjes uit een gelijkaardige knalroze pop-up automaat.

Enkele maanden geleden spraken wij nog met onderneemster Jessica De Block (24) over haar ondernemersverhaal. Toen al zagen de zaken er voor Antwerp Avenue rooskleurig uit. Ondertussen heeft de Antwerpse girlboss niet stilgezeten. Zo bracht ze recent nog 'De Ultieme Webshopgids' uit, waarin ze haar kennis deelt over het opstarten en runnen van een succesvolle webshop.

Vanaf 22 maart kunnen techcandy liefhebbers terecht in de Antwerpse Stadsfeestzaal voor een van haar zelfontworpen telefoonhoesje uit een knalroze pop-up automaat. Een initiatief waarvoor ze de mosterd haalde bij de roze ATM’s in New York waar je 24/7 cupcakes kan kopen. Bij elke aankoop uit de roze telefooncel van Antwerp Avenue schenkt Benefit Cosmetics een coupon voor een gratis wenkbrauw- of make-uptouch-up bij Inno. Met een beetje geluk bemachtig je zelfs het golden ticket en geniet je een jaar lang elke maand van een Antwerp Avenue-telefoonhoesje en tal van Benefit Cosmetics producten.

Feministische karakter

Antwerp Avenue is inmiddels het uithangbord voor de ondernemende vrouw. Met het feministische karakter wil de jonge onderneemster vrouwen ervan overtuigen dat ze niet meer aan de klassieke normen moeten voldoen en hen aanmoedigen om waardig te zijn en hun mannetje te staan. "Durven ondernemen als vrouw is één ding, maar ervoor durven kiezen om volledig jezelf te zijn, dàt is pas feminisme."

Vanaf 22 maart kan je 8 weken lang een bezoekje brengen aan de roze pop-up automnaat in de Stadsfeestzaal van Antwerpen.

I fell in love. His name is New York. #newyorkcitygirl #antwerpavenue #byJSSC Een foto die is geplaatst door null (@antwerpavenue) op 28 jun 2017 om 11:32 CEST