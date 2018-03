Antwerps modemerk HNST brengt ‘meest duurzame jeans ter wereld’ op de markt Timon Van Mechelen

26 maart 2018

15u08 0 Style De mode-industrie is de op één na meest vervuilende en dat baart zorgen. Want de kledingproductie is de afgelopen vijftien jaar verdubbeld en kleren worden ook sneller en meer weggegooid. Antwerpenaar Tom Dehoux gaat daar tegenin, en lanceert met HNST nu ‘de meest duurzame jeanscollectie ter wereld’.

Duurzaamheid is een hot topic in de modewereld en merken gaan wereldwijd actief op zoek naar alternatieven om eerlijke collecties op de markt te brengen. De uiterst vervuilende denimindustrie bleef lange tijd buiten schot in dat bewustwordingsproces, mede door de grote populariteit van jeans. Maar daar komt stilaan verandering in. Het Belgische label Atelier Noterman bracht bijvoorbeeld al een collectie jeansbroeken uit die een milieuvriendelijke wassing gekregen hebben die honderden liters water minder verbruikt dan de normale 600 liter water per broek. Ook Levi's maakte al een broek van plastic flessen en de Zweedse keten Weekday lanceerde een volledig duurzame denimcollectie.

HNST wil nog een stapje verder gaan, en komt nu naar eigen zeggen met de 'meest duurzame jeans ter wereld'. De eerste collectie van het merk telt 8 stuks die allemaal gemaakt zijn van hernieuwbare en natuurlijke materialen. Samen met enkele partners ontwikkelde oprichter Tom Duhoux garen van 56% gerecycleerde denim, aangevuld met Tencel©, een restproduct van de houtverwerking en katoen. Dat garen wordt trouwens in Vlaanderen gemaakt. Ontwerpster Ellen Robinson, ook bekend van haar werk voor o.a. Lee en Bellerose, tekende de items.

Slimme indigo

De recyclagegraad van de jeansstof zorgt milieugewijs voor een grote win, maar ook de kleuring ervan is belangrijk om de claim van 'meest duurzame jeans' waar te maken. Binnen de textielindustrie is het kleurproces van jeans namelijk een van de allergrootste vervuilers. Dat komt omdat het indigopoeder, nodig om het garen blauw te kleuren, opgelost moet worden in water. Slechts één probleem: het poeder is van nature niet oplosbaar, tenzij met vervuilende, toxische chemicaliën en zware metalen, die via het wassen in de riolen en in de oceanen kunnen terechtkomen. HNST gebruikt daarentegen elektrocellen om het indigopoeder op de jeansvezels te fixeren. Dat proces maakt vervuilende chemische stoffen overbodig.

Details

Verder werd ook voor letterlijk elk detail een duurzaam alternatief gezocht. Zo worden de stikgaren gemaakt van 100% biologisch afbreekbaar polyester, de knopen zijn herbruikbaar en via een schroefsysteem van de ene op de andere broek te schroeven, de binnenzakken zijn gemaakt van 100% gerecycleerde materialen uit Vlaanderen, het label op de achterzak is dan weer gemaakt van jacron, een biologisch afbreekbaar materiaal, en zo kunnen we nog wel even verder gaan.

Zoals eerder gezegd omvat de collectie acht stukken, waaronder een salopette en drie jeansbroeken in verschillende fits (skinny, boyfriend en vintage) voor vrouwen, en een jeansvest en drie broeken (slim, straight en tapered) voor mannen. Prijzen variëren tussen € 135 en € 199. Je kunt de volledige collectie nu voorbestellen via de webshop, de eerste bestellingen worden in juni geleverd.