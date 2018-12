Anti-aging: alle producten die je moet kennen (en wanneer je ze best begint te gebruiken!) Valérie Wauters

Bron: Glamour 0 Style Staat het halve aanbod van de plaatselijke parfumerie in jouw badkamerkastje te blinken? Dan moet je weten dat veel producten bezitten niet de magische formule is voor het verkrijgen van een mooie huid. Overstimulatie van de huid met producten die te krachtig zijn, kan immers leiden tot irritaties en ontstekingen en producten die te rijk zijn voor je huidtype kunnen acne veroorzaken.

De meest belangrijke stap voor een gezonde en stralende teint is behoorlijk voor de hand liggend: je hoeft alleen maar de producten te gebruiken die bij je huidleeftijd passen. Deze handige gids vertelt je wanneer je wat moet toevoegen aan je huidverzorgingsroutine voor een prachtige huid.

Focus: het aanmaken van collageen

Ingrediënt: Vitamine C

Wat is het? Vitamine C is een van de sterkste katalysatoren van collageengroei wanneer het plaatselijk wordt aangebracht. Collageen houdt de huid stevig, strak en veerkrachtig, en speelt dus een belangrijke rol in het huidverouderingsproces. Er zijn verschillende soorten vitamine C, maar het meest effectief is L-ascorbinezuur.

Wanneer begin je het best te gebruiken? Vanaf je twintigste.

Onze aanrader:

Kiehl’s, Powerful-Strength Line Reducing Concentrate, € 59 (50ml).

Focus: hydratatie

Ingrediënt: hyaluronzuur

Wat is het? Hyaluronzuur zorgt ervoor dat onze huid gehydrateerd blijft, en er mooi gevuld blijft uitzien. Jammer genoeg begint onze eigen hyaluronzuurproductie te dalen vanaf de leeftijd van 23 jaar. Wanneer we 35 zijn, is de lichaamseigen hyaluronzuurproductie al met 20% gedaald. Producten met hyaluronzuur zorgen ervoor dat een gedehydreerde huid en de bijhorende fijne lijntjes niet vroeger opduiken dan verwacht.

Wanneer begin je het best te gebruiken? Best voor je 25 wordt.

Onze aanrader:

The Ordinary, Hyaluronic Acid 2% Serum, € 6,75 (30ml).

Focus: het beperken van huidschade

Ingrediënt: antioxidanten

Wat is het? De suikers die je dagelijks consumeert hebben een nadelig effect op je huid. Glycatie is een proces waarbij de suiker uit onze voeding vrije radicalen produceert. Dit zijn moleculen die de huid beschadigen door zich aan collageen te hechten. Het gevolg? De huid wordt stijf en inflexibel, wat resulteert in het ontstaan van ontstekingen en een lagere elasticiteit. Antioxidanten neutraliseren de vrije radicalen om dit te voorkomen.

Wanneer begin je het best te gebruiken? Wanneer je ongeveer 25 bent.

Onze aanrader:

Paula’s Choice, Resist Super Antioxidant Concentrate Serum, € 39 (30ml).

Focus: Huidkwaliteit

Ingrediënt: Retinol

Wat is het? De vernieuwing van onze huidcellen vertraagt met de leeftijd. Dat zorgt er meteen ook voor dat dode huidcellen langer blijven zitten en ervoor zorgen dat onze huid er dof begint uit te zien. Retinol verwijdert dode celresten en andere viezigheid uit de poriën, waardoor je huid er stralend begint uit te zien. Retinol is een erg krachtig ingrediënt in beautyproducten, dus het is belangrijk om het gebruik ervan langzaamaan op te bouwen.

Wanneer begin je het best te gebruiken? Vanaf je mid-twintiger jaren vertraagt de vernieuwing van huidcellen. Vanaf dat moment is het dus aangeraden om een product met retinol te beginnen gebruiken.

Onze aanrader:

La Roche Posay, Redermic R Anti-Age Dermato Intensif, € 31 (30 ml), bij de apotheek.

Focus: huidtextuur

Ingrediënt: zuren

Wat is het? Niets doet je huid meer stralen dan een behandeling met zuren. Ze werken in op de bovenste lagen van de opperhuid en verbreken de verbindingen tussen dode huidcellen, om een nieuwe, stralende huidlaag te onthullen. AHA’s (alpha hydroxy acids) zijn het best voor een droge huid, terwijl BHA’s (bèta hydroxy acids) het best geschikt zijn voor een normale tot vette huid.

Wanneer begin je het best te gebruiken? Vanaf je dertigste.

Onze aanrader:

Caudalie, Vinopure Infusie serum tegen onzuiverheden, € 31,70 (30 ml)