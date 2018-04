Annelies Timmermans zet label stop: "Ik hoop mijn handtassen nog jaren tegen te komen in het straatbeeld" Timon Van Mechelen

12u43 1 Style De succesvolle Belgische handtassenontwerpster Annelies Timmermans heeft besloten om haar eigen gelijknamige label – al dan niet tijdelijk – stop te zetten. Dat kondigt ze zelf aan in een persbericht. Timmermans heeft een eigen winkel in Antwerpen en verschillende verkooppunten.

“Twee weken geleden meldde het atelier waarmee ik al jaren samenwerk dat ze deze maand nog de deuren sluiten. Dit nieuws kwam heel onverwachts en trok me uiteindelijk over de streep om deze beslissing te nemen. Het valt me zwaar omdat ik er jaren met heel mijn hart en steeds met veel plezier volop voor ben gegaan. Maar deze beslissing geeft me de ruimte die ik nodig heb om te bepalen welke richting ik verder wil uitgaan,” aldus Timmermans.

Bekende fans

Na haar studie Grafische Vormgeving won Annelies Timmermans’ afstudeerkledingcollectie de publieksprijs van Feeling en de Comeva Startersaward. Nadien trok ze naar Milaan voor een job in de modesector. Toen ze daar op zoek ging naar een elegante, sobere handtas, kon ze die nergens vinden binnen haar budget. Daarop besloot ze haar droomtas zelf te maken. Haar omgeving bleek enthousiast en al snel groeide de vraag naar een echte Annelies Timmermans. Ze besloot de geldprijs van de Startersaward te investeren in de productie van tien lederen tassen, en zo ging de bal aan het rollen. Ook BV’s als Evi Hanssen, Isolde Lasoen en Joy Anna Thielemans zijn fan.

“Het is niet evident om als klein merk overeind te blijven, en al zeker niet zonder partners of investeringen. Wat ik in de laatste tien jaar heb opgebouwd, is het resultaat van keihard werken. Ik sluit dit verhaal dan ook af met een positief gevoel, met trots en zonder het gevoel dat ik iets verlies. Maar nu is het tijd om alles even op een rijtje te zetten en nieuwe dromen te kiezen.”

Ik hoop mijn handtassen nog jaren te mogen tegenkomen in het straatbeeld.

“Onze winkel in Antwerpen blijft nog tot eind juli open. Ook bij Belva in Leuven blijft onze collectie te verkrijgen. Ik hoop mijn handtassen nog jaren te mogen tegenkomen in het straatbeeld, want dat blijft toch het allermooiste: iemand kruisen en trots zijn dat ze jouw ontwerp dragen.”

