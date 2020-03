Anna Wintour zet fonds op poten om modewereld te helpen Margo Verhasselt

25 maart 2020

15u42 0 Style Anna Wintour, de hoofdredactrice van de Amerikaanse Vogue, slaat de handen opnieuw ineen met de Council of Fashion Designers of America (CFDA). Hun steunfonds, dat normaal jonge modeontwerpers helpt, doet dat dit jaar niet. Dit jaar gaat het geld van het fonds naar ondernemers uit de modewereld die getroffen werden door het coronavirus.

Ieder jaar werken Wintour en de CFDA samen aan het CFDA/Vogue Fashion Fund. Met dat steunfonds willen ze nieuwe talenten uit de modewereld ondersteunen en ervoor zorgen dat ze op hun eigen benen kunnen staan. Maar door het coronavirus is dat dit jaar anders. Wintour kondigde immers aan dat het geld dit jaar naar de mensen gaat die getroffen werden door het coronavirus in de modewereld, zoals naaisters en ontwerpers.

“Er zijn altijd dingen die we kunnen doen in tijden van crisis”, zei Wintour over de samenwerking in een statement. “Met dat motto in het achterhoofd ben ik blij dat ik mag aankondigen dat Vogue en de CFDA het doel van de samenwerking herbekijken en steun bieden aan zij die dat op dit moment hard nodig hebben in de modewereld.”

Wintour deed daarnaast ook uit de doeken dat Vogue en de CFDA een videoserie op poten zetten die de naam ‘A Common Thread’ krijgt. Die serie zal de verhalen van Amerikaanse ontwerpers en hun werknemers portretteren en tonen welke impact het virus op hun bedrijf heeft.