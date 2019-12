Anna Wintour wil mensen aanzetten om duurzamer te shoppen NA

01 december 2019

09u23

Bron: The Independent 0 Style In een gesprek met Reuters heeft de hoofdredactrice van de Amerikaanse Vogue gezegd dat ze mensen wil aansporen om bewuster te shoppen om duurzame mode te bevorderen.

De hoofdredactrice van de Amerikaanse Vogue wil dat mensen bewuster gaan shoppen. Dat vertelde ze in een gesprek aan Reuters. Volgens haar moeten we meer zorg dragen voor onze kleding en ze ook een tweede leven schenken door ze door te geven aan anderen, in plaats van ze weg te gooien na een korte periode. “We moeten opnieuw meer aandacht schenken aan mode als ambacht en komaf maken met de wegwerpbare fastfashionindustrie.”

En ze vindt dat zij daar een belangrijke rol in speelt. “Wij hebben als magazine de taak onze lezers te tonen dat ze bewust moeten omgaan met kleding. We willen hen laten beseffen dat het belangrijk is om waardevol om te gaan met hun kledingstuks zodat ze ze opnieuw kunnen dragen en misschien zelfs door kunnen geven aan iemand anders zoals hun zoon of dochter.”

Dat ze het meent, bleek vorige week al. Zo werd Condé Nast, waarvan Wintour artistiek directeur is, het eerste mediabedrijf dat lid werd van de ‘Charter van de mode-industrie voor klimaatactie’ van de Verenigde Naties. Dat charter werd eind vorig jaar in het leven geroepen en werd ondertekend door allerlei grote actoren in de modewereld zoals Burberry, Adidas en H&M.

Als onderdeel van hun lidmaatschap zal Condé Nast consumenten aanmoedigen om kleding opnieuw te gebruiken en duurzame materialen en mode te kopen.