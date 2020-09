Ann Demeulemeester komt in Italiaanse handen LDC

17 september 2020

11u54

Bron: Belga, Eigen Berichtgeving 1 Style Enkele weken geleden zei het modehuis Ann Demeulemeester nog arrivederci aan Sébastien Meunier, nadat de ontwerper zeven jaar gewerkt had bij het Belgische modelabel. Nu is het buongiorno Antonioli! De Italiaanse retailer neemt het merk over.

Ann Demeulemeester moest al een tijdje woelige waters doorzwemmen. In juli kondigde creatief directeur Sébastien Meunier (46) zijn afscheid aan en deden er geruchten de ronde dat er een verkoop op til is. Nu is het ook officieel: het label wordt overgenomen door de Italiaanse retailer Antonioli. Dat schrijft De Tijd.

De Italianen leggen de hand op de archieven van het modemerk, het hoofdkwartier, een historisch pand in Antwerpen en een showroom in Parijs. Demeulemeester zelf, die in 2013 vertrok bij haar bedrijf, zou niet betrokken zijn bij een eventuele herlancering van het label.

Financiële ruggensteun

De aandelen van het Belgische modehuis zaten (grotendeels) in de handen van topvrouw Anne Chapelle, een compagnon van Ann Demeulemeester en iemand die wel eens omschreven wordt als ‘de machtigste vrouw in de Belgische mode’. Zij erkent dat het merk een financiële struggle achter de rug heeft. “Op een bepaald moment moet je dan extern kapitaal zoeken. Er zijn vaak mensen langsgekomen die wilden investeren, maar het waren niet altijd de juiste personen. Ik wou iemand vinden die begrijpt waar het bedrijf naartoe moet, iemand met een plan voor de komende tien jaar. Achter Claudio Antonioli kan ik staan”, vertelde ze aan De Tijd.

Hoeveel Antonioli op tafel legt voor de overname, is niet bekendgemaakt. Antonioli is een retailer met winkels in Milaan, Turijn, Lugano en Ibiza. Twee jaar geleden verkocht ook een andere Belgische modeontwerper, Dries Van Noten, zijn modehuis aan een buitenlandse speler (het Spaanse Puig). Demeulemeester en Van Noten zijn twee van de oorspronkelijke ‘Antwerpse Zes’, een groep beroemde modeontwerpers die in de jaren tachtig afstudeerde aan de Antwerpse modeacademie.