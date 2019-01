Anders is mooi: modellen met beperking tonen het belang van diversiteit in de mode Liesbeth De Corte

29 januari 2019

17u06 0 Style Elke dag duikt er wel een nieuwe influencer op die in het oog springt. Vandaag: Georgia Traebert, een 14-jarig meisje met het syndroom van Down én een modellencontract. En hoewel die combinatie een unicum lijkt, is ze lang niet de enige met een beperking die het maakt in de modewereld.

Al bijna zo lang als we weten wordt de modewereld gedomineerd door bloedmooie, slanke modellen. Niet bepaald een correcte representatie voor alle vrouwen wereldwijd. Hallo, diversiteit? Zeker dames met een beperking zijn ondervertegenwoordigd in de fashion scene. Maar beetje bij beetje komt daar verandering in. Naast gekleurde modellen en vollere meisjes, krijgen ook steeds vaker modellen met een beperking de aandacht die ze verdienen.

Eén van hen is de 14-jarige Georgia. Voor haar ging de bal aan het rollen toen haar moeder, Rubia Traebert, een foto van haar dochter op Facebook plaatste. Toen dat kiekje in een mum van tijd honderden likes verzamelde, zag Georgia dat als een aanmoeding als haar droom - een carrière als model - na te jagen. Met succes. Ondertussen heeft de Braziliaanse al meer dan 50.000 volgers op Instagram én heeft ze getekend bij maar liefst 5 modelagentschappen. “Mijn gouden raad? Geef nooit op! Blijf volhouden en vechten voor je dromen, want niets is onmogelijk”, vertelde het meisje recent aan Daily Mail. “Je moet het maar hard genoeg willen, er echt in geloven en er 100% voor gaan om je droom ook werkelijkheid te maken.”

Dat bewijst ook Kate Grant. De Noord-Ierse, die lijdt aan het syndroom van Down, heeft al op de catwalk gelopen tijdens de Belfast Fashion Week en schopte het recent nog tot ambassadrice van het beautymerk Benefit Cosmetics. Nog een bekend model met dezelfde aandoening is Madeline Stuart: zij mocht als eerste vrouw met het syndroom van Down over de catwalk van de New York Fashion Week paraderen. Daarnaast verleende ze haar gezicht aan tientallen organisaties én heeft ze haar eigen kledinglijn uit de grond gestampt, genaamd 21 Reasons Why by Madeline Stuart. De naam is een eerbetoon aan haar 21e chromosoom, net datgene wat haar onderscheidt van andere modellen.

Daarnaast breken toonaangevende magazines en merken een lans voor meer diversiteit. Denk maar aan Teen Vogue, dat enkele maanden geleden drie dames met een handicap op de cover plaatste. Het ging destijds om Jillian Mercado, Mama Cax en Chelsea Werner.

Hoewel Mercado met een spierziekte kampt en in een rolstoel zit, heeft ze wel een contract getekend bij modellenbureau IMG. Ze deed ook al opdrachten voor merken als Diesel, Olay en Target, én ze is te zien op de website van Beyoncé. Cax is dan weer een model en blogster wiens been geamputeerd werd toen ze 18 was. Ze heeft een contract bij Jag Models en werkte al voor onder andere ASOS, Chromat en Tommy Adaptive. Werner tot slot is ook geboren met het downsyndroom, en werkte als model voor het lingerielabel Aerie.

Ook Asos geeft het goede voorbeeld: de webshop pakte vorig jaar uit met een kledinglijn voor mensen met een handicap. Idem dito voor het Belgische Mylène. Het beautymerk koos voor mensen met een verstandelijke beperking als uithangbord voor enkele van hun schoonheidsproducten, en zorgde daarmee voor een wereldwijde primeur. Hier kunnen we maar één ding op zeggen: meer van dat!