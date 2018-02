Anders is mooi: diversiteit is in de mode, bewijzen vijf bijzondere modellen in NINA ND

23 februari 2018

13u02

Bron: NINA 0 Style Ronde billen of opvallende oren, een andere huidskleur, religie of seksuele identiteit: alles kan en alles mag in de mode. Vijf modellen en social influencers laten in NINA de nieuwste lentetrends zien.

Maxim Magnus (19) is transgender, Charlotte De Lange (26) een plussize model, Caroline Davis valt op door haar flaporen, Sarah Dimani (24) kruipt voor de lens als moslima en Odette O'Hara (24) heeft een donker kleurtje en is net een tikje kleiner dan het gemiddelde model. De vijf dames tonen de nieuwste lentetrends in NINA, en vertellen ons ook hun vijf bijzondere verhalen.

"In de modewereld is de meerderheid open-minded," vertelt transgender Maxim Magnus. "Men kijkt niet raar op van transgenders, en ik heb nog geen negatieve opmerkingen gekregen. Mode is iets waar iederéén dagelijks naar kijkt of mee in aanraking komt, bewust of onbewust. Daarom is het zo belangrijk dat ik dit platform ten volle gebruik."

Het hele interview met de vijf vrouwen lees je in NINA morgen.

