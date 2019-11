An Lemmens ontwerpt kledingcollectie voor de feestdagen TVM

14 november 2019

08u55 0 Style Wie dacht alle facetten van An Lemmens (39) te kennen, heeft het mis! Naast presentatrice is An nu namelijk ook mode-ontwerpster. Voor de Belgische winkelketen LolaLiza ontwierp ze een feestcollectie waarbij vrouwelijkheid en glamour centraal staat, maar dan op een toegankelijke manier gebracht voor iedereen.

“Feesten doe je op de dansvloer in een sexy jurk, maar even goed aan tafel tijdens een lekker etentje met vrienden in een comfortabele, feestelijke jumpsuit. Ik ben heel erg blij dat ze bij LolaLiza mijn ideeën zo goed konden vertalen in hun praktische uitvoering en kan niet wachten om mijn collectie in het straatbeeld te zien”, vertelt An Lemmens.

De 39-jarige presentatrice ontwierp uiteindelijk 5 kledingstukken voor de feestdagen, gaande van een glitter look tot een klassieke zwarte blazer jurk. De collectie is vanaf 5 december te koop bij geselecteerde LolaLiza-filialen en online.