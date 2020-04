Amerikaanse Vogue wijdt volledig nummer aan coronapandemie JM

24 april 2020

13u46 0 Style Nadat de Nadat de Italiaanse Vogue deze maand voor een blanco cover koos, komt ook Vogue US met een speciale editie. Dit keer geen celebrity of model op de voorpagina, wel een rode roos tegen een witte achtergrond. Een waar collector’s item: het is de eerste keer in meer dan vijftig jaar dat er een stilleven op het voorblad van dit Amerikaanse magazine prijkt.

Het nieuwe nummer kreeg de toepasselijke naam: ‘Our Common Thread: Creativity in a Time of Crisis’. De roos op de cover is een nog niet eerder gepubliceerde foto van Irving Penn. Ook opvallend is dat het juni/juli nummer van Vogue US op afstand is samengesteld. Hoofdredactrice Anna Wintour kondigde de speciale editie zelf aan met een open brief. Daarin schreef ze: “Zoals u, ben ook ik in de war geraakt door de dramatische veranderingen die we de laatste weken hebben ervaren en de constante, emotionele uitdagingen die we moeten aangaan om voor onze families, vrienden, collega’s en onszelf te zorgen”.

De hoofdredactrice hoopt dat ze met dit nummer ook een document heeft gecreëerd voor de toekomst: “Deze editie is een aangrijpende herinnering aan hoe we de wonderen van het dagelijkse leven plots moesten missen, alsook de vreugde die deze met zich meebrengen.”

(Lees verder onder de foto.)

Het nummer zal bestaan uit afbeeldingen en anekdotes die zijn ingezonden door Vogue-medewerkers, maar ook veelvoorkomende onderwerpen en eerdere coversterren zoals: Florence Pugh, Marc Jacobs en Kim Kardashian West komen aan bod in de rubriek “Postcards from home”. Daarnaast zal je een reeks portretten vinden van fotograaf Ethan James Green. Hij maakte enkele beelden van gezondheidswerkers in New York die in de frontlinie staan om de Covid-19-pandemie te bestrijden.

Deze bijzondere editie van Vogue US komt op 23 mei 2020 uit in de Verenigde Staten.

