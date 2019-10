Amerikaanse staat Californië doet bont in de ban margo verhasselt

15 oktober 2019

13u12 1 Style Een jaar nadat Los Angeles de grootste stad in Amerika werd die bont in de ban deed, kondigt nu ook de volledige staat Californië aan bont te verbannen. Gouverneur Gavin Newsom keurde wetsvoorstel AB44 goed, wat de handel, donatie en vervaardiging van bontproducten in de staat illegaal maakt.

De nieuwe wet heeft betrekking tot kleding, handtassen, schoenen, hoeden, slippers of sleutelhangers die van bont gemaakt zijn. Al wordt leder, koeienhuid en shearling, het gebruik van bont voor religieuze doeleinden, het opzetten van dieren en gebruik van oud bont niet verboden. De wet treedt in werking op 1 januari 2023.

De gouverneur tekende daarnaast ook nog wetsvoorstellen over dierenmishandeling en maakte het verboden om wilde dieren zoals apen, olifanten en tijgers te gebruiken in circussen. Daarnaast wordt het ook verboden om rode lynxen te doden en worden wilde en tamme paarden beter beschermd.

“Californië is een leider wanneer het op dierenwelzijn aankomt. Vandaag maakt het verbannen van bontverkoop ook deel van dat leiderschap uit", liet de Gouverneur weten in een statement. “Maar we doen meer dan alleen dat. We doen ons best om te tonen dat wilde dieren zoals beren en tijgers niet thuis horen tussen trapezes of hoepels met vuur.”

Heel wat grote modehuizen zoals Prada, Burberry, Coach en Armani kondigden de voorbije jaren al aan niet langer met bont te werken. Op de catwalk gaan we dus alleen nog maar ‘the fake stuff’ te zien krijgen. Maar wat is dat eigenlijk, nepbont? Beter voor de dieren is het natuurlijk wel, maar het milieu doet u met een harig jasje eigenlijk nooit plezier.

Fake stuff

Aangezien nepbont steeds populairder wordt, zijn milieu-organisaties dit product toch eens gaan bekijken. Want ethische en ecologische verhalen zijn altijd een beetje complex: je kan kernenergie door windmolens vervangen, of koemelk door havermelk, maar je moet ook bekijken welke nadelen het alternatief heeft.

Onder andere The Wall Street Journal berichtte al over de milieu-impact van nepbont. Er komt uiteraard geen dierenleed aan te pas, maar nepbont bestaat uit een mix van synthetische vezels die voortkomen uit chemische processen en amper biologisch afbreekbaar zijn. In Nederland gebruikt de bontindustrie die inzichten alvast om zich te verzetten tegen een complete ban. “Stop echt bont onder de grond en het breekt af als de bladeren van een boom”, klinkt het bij Furlab. “Terwijl plastic bont er honderden jaren over doet.” Die mening deelt ook de Belgische bontfederatie: “de bontfederatie, aangesloten bij Mode Unie, liet een studie uitvoeren die de milieu impact van natuurlijk bont vergelijkt met die van ‘fake fur’ ofwel plastic bont. Conclusie hier is dat plastic fur, dat bestaat uit nylon, acryl en polyester, veel vervuilender is dan natuurlijk bont en dat deze materialen, in tegenstelling tot echt bont, ook niet natuurlijk afbreekbaar zijn.”

De vakgroep Textieltechnologie van HoGent weet raad. “Er zijn inderdaad milieuvriendelijker keuzes dan nepbont”, weet Alexandra De Raeve. “Dan heb ik het bijvoorbeeld over biologisch afbreekbaar katoen, dat mettertijd zal vergaan. Ook wol en linnen zijn afbreekbaar. Nepbont niet, omdat het van synthetische vezels is gemaakt, zoals acrylvezel, met petroleum als basis. Tijdens het wassen kunnen ook microplastics vrijkomen, die bijdragen tot de plasticsoep.”