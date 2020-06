Amerikaanse modefederatie maakt een vuist tegen racisme Margo Verhasselt

09 juni 2020

15u12 0 Style Na de moord op George Floyd en het wereldwijde protest geven ook modehuizen en bedrijven aan dat de maat vol is. De Council of Fashion Designers of America laat in een statement weten dat ze strenger zal optreden tegen racisme. Naast donaties plant de organisatie projecten tegen ongelijkheid en vóór diversiteit.

The Council of Fashion Designers of America (CFDA) is een non-profitorganisatie die Amerikaans modetalent ondersteunt. Vorige week maakte het een duidelijk statement over racisme binnen de modewereld. De open brief werd onder meer ondertekend door CEO Steven Kolb en de voorzitter, modeontwerper Tom Ford.

De organisatie wil het niet bij donaties houden, maar echt het heft in eigen handen nemen. Ze neemt dan ook structurele maatregelen om systematisch racisme binnen de Amerikaanse mode-industrie een halt toe te roepen. Zo komt er een werkgelegenheidsprogramma om zwart modetalent te ontdekken en te laten netwerken met bedrijven en sectoren. Daarnaast wordt ruimte gemaakt voor nieuwe stage- en begeleidingsprogramma’s om zwarte studenten en afgestudeerden aan de slag te laten gaan bij gevestigde modebedrijven.

“Een duidelijke stem hebben en ons uitspreken tegen raciaal onrecht, onverdraagzaamheid en haat is de eerste stap, maar dit is niet genoeg... Onze industrie lijdt en het is niet genoeg om simpelweg te zeggen dat we solidair zijn met degenen die worden gediscrimineerd. We moeten iets doen”, klinkt het bij de organisatie.